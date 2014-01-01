Balyoz sanıklarının yeniden yargılanma talebi topluca incelenecek

"Balyoz Planı" davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin, "yargılamanın yeniden yapılması" talebiyle sunulan dilekçeleri topluca değerlendireceği ve bu taleplerle ilgili yasal mevzuat gereği yeni bir heyet oluşturulabileceği öğrenildi.

Emekli orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Ergin Saygun, Bilgin Balanlı, Şükrü Sarıışık ve emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli Korgeneral MHP Milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanığın, çeşitli oranlarda değişen mahkumiyet kararlarının onandığı, 88 sanıkla ilgili verilen hükümlerin ise bozulduğu Balyoz Planı davası dosyasına ilişkin, kimi sanık avukatlarınca İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine yeni dilekçeler sunuldu.

Balyoz Planı davasında aldıkları cezalar onanan emekli tümamiraller Fikret Güneş ve Mücahit Şişlioğlu ile emekli tuğamiraller İsmail Taylan, Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin avukatı Nevzat Güleşen tarafından sunulan dilekçede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın 24 Aralık'ta bir gazetede yayımlanan yazısına işaret edilerek, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 311. maddesine göre Balyoz Planı davası kapsamında yargılanan tüm sanıkların yeniden yargılanması talep edildi.

Dilekçeyi dosyaya koyan mahkemenin, diğer sanıkların da bu yönde dilekçe vermesini beklediği ve toplu başvurulardan sonra bir değerlendirme yapacağı kaydedildi. Mahkemenin taleplerle ilgili yasal mevzuat gereği yeni bir heyet oluşturabileceği de ifade edildi.

Bu arada mahkeme, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yeniden yargılanmasına ilişkin henüz herhangi bir duruşma tarihi belirlemedi.

Engin Alan ile ilgili karar TBMM'ye gönderildi

Öte yandan, dava kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası onanan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu sanıklarla ilgili Yargıtay kararı örneğinin, mahkeme heyeti tarafından yapılan incelemenin ardından Anayasa'nın 84/2. maddesi gereğince TBMM'ye gönderildiği öğrenildi.

Mahkeme heyetinin, Engin Alan'ın aldığı hapis cezasının onanmasını da kapsayan Yargıtay ilamını, Anayasa'nın "Milletvekilliğinin düşmesi" başlıklı 84/2. maddesinde belirtilen, "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle olur" hükmüne bağlı olarak Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM'ye gönderdiği ifade edildi.