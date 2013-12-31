'Balyoz ve Ergenekon yeniden görülürse, üstüme düşeni yaparım'

Balyoz davasında tanık sıfatıyla ifade vermemesi nedeniyle, hapisteki silah arkadaşları tarafından eleştirilen Genelkurmay eski Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök, askerlerin yargılandığı davaların yeniden görülmesi durumunda üstüne düşeni yapacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın Gülen cemaatine göndermede bulunarak “TSK’ya kumpas kuruldu” demesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Balyoz ve Ergenekon gibi askerlerin yargıladığı davaların yeniden görülmesi gündeme gelirken, Vatan gazetesi Başyazarı Güngör Mengi, söz konusu davalarda “pasif bir tutum sergilediği” gerekçesiyle eleştirilen Genelkurmay eski Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök’ün görüşlerini köşesine taşıdı.

Güngör Mengi’nin Vatan gazetesinin bugünkü (31 Aralık) nüshasında ‘Kumpas’ın açtığı kapı’ başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

‘Kumpas’ın açtığı kapı’

Vicdan azabının en dayanılmazı milletçe çekilen türü olmalı...

Baksanıza Silivri mahkemesi kararlarındaki imzalar daha kurumadan düzeltme yapmayı haksızlıklara son vermeyi mümkün kılacak çözümler için arayış başladı.

Türkiye’nin çok parçalı siyasi haritası, davaların yeniden görülmesi konusunda oluşan mutabakatın alışık olmadığımız büyüklük ve çeşitlilik kazanmasını önlemedi.

Kırılma noktasını oluşturan sebep Başbakan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Orduya kumpas kuruldu” iddiasının yarattığı sarsıntıdır.

Açıklama Genelkurmay’da davalarla ilgili çalışmaların ayrıntılara girerek tekrarını sağladı.

Orada elde edilen bulgular ve oluşan yeni kanaat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel üstünde meseleyi MGK’ya götürme cesaretini yarattı.

Hükümetten yansıyan destekleyici açıklamalar ve yorumlar, ikinci yargılama için uyanan ümitlere güç kattı.

Hukukçular, özel mahkemelerdeki mağduriyet yaratan sebeplerin toplum vicdanında yaralar açtığını görerek, ikinci yargılama için sarf edilecek çabaların halktan sadece destek göreceğini düşünüyorlar.

Tarihi çağrı...

Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu dün Sözcü gazetesinin manşetinden “Balyoz davasının yeniden görülmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na çağrı” yapıyordu.

Kanadoğlu’na göre Başbakan’ın Başdanışmanı Akdoğan’ın “Orduya kumpas kuruldu” açıklaması, 237 komutanın yeniden yargılanmasını mümkün kılacak nitelikte bir tanık ifadesidir.

Sabih Kanadoğlu “Yargıtay Başsavcısı’nı göreve davet ediyorum. Dosyayı Ceza Genel Kurulu’na götürüp davaya mutlaka itiraz etmelidir” diyor.

Yargıda gözlenen bu son gelişme hakkında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök “Büyük bir arzu ve ümitle izliyorum gelişmeleri” dedi.

İkinci yargılama ihtimalinin gerçekleşeceği konusunda sadece dilekte bulunmadığını, inancının da aynı yönde olduğunu belirtti.

Üstüne düşen bir şey olursa yapacağını söyledi.

Özkök ümitli...

Peki “kumpas”?..

İki gün süren tanıklığında sorulacak her şeyin mahkemede sorulduğunu söyleyen emekli komutan şöyle bitirdi:

“Eskiden de olurdu böyle ‘kumpas’ gibi nitelemeler. Duruşmada bu da soruldu.

Balyoz meşru bir doküman olduğu için Kara Kuvvetleri Komutanı’na bak dedim.”

Özkök haksızlıkların bitmesi yüzlerce asker evinde çekilen acıların dinmesi için dua ediyor.

Yeni yılın hepinize barış, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.