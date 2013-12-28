'Necdet Özel MGK'da Ergenekon ve Balyoz'a yeniden bakılsın mesajı verdi'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in Perşembe günü düzenlenen MGK toplantısında, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların yeniden görülmesi gerektiği beklentisini dile getirdiği iddia edildi.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmayı eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın yargıdaki yapılanmaya işaret ederek “kendi milli ordularına kumpas kurdular” demesi, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda delil üretimi, tapelere ekleme yapılması ve bilgilerin basına sızdırılması iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan, Perşembe günü yeni kabineyle düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in de bu davaları gündeme getirdiğini yazdı.

Serpil Çevikcan’ın Milliyet’in bugünkü (28 Aralık) nüshasında yer alan “Yeniden bakın mesajı” başlıklı yazısı şöyle:

Özel’in, TSK’nın her düzeydeki çok sayıdaki personelinin yargılandığı davalarda delil üretimi, tapelere eklemeler yapılması, bilgilerin basına sızdırılması iddiaları, kamuoyunun algısının yönlendirilmeye çalışılması ve suçun şahsiliği ilkesinin ihlal edilmesi gibi başlıkları, bu konudaki farklı hukuki yorumları gündeme getirdiğine kuşku yok.

Org. Özel’in devletin zirvesinin buluştuğu MGK’da konuya ilişkin hassasiyetini yeniden dile getirdiği ve bu çerçevede yürümekte olan davaların yeniden gözden geçirilmesi beklentisini dillendirdiği belirtiliyor. Özel’in delillerin hukukiliği konusunda geçmişte yapılan uyarıların mahkemelerce dikkate alınmadığını vurguladığı da kaydediliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Orgeneral Necdet Özel’in bir süredir üzerinde çalıştığı dünkü TSK açıklaması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yapıldı.

Türkiye gündemi, 17 Aralık’taki operasyon depremi ile sarsılırken, dün sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama çok dikkat çekiciydi.

Genelkurmay’dan yapılan 6 maddelik açıklamada, söz konusu soruşturma çerçevesinde TSK’yı ilgilendiren bazı yazı ve yorumlara dikkat çekilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin anayasa, kanunlar, hukuk devleti ve demokrasi prensiplerine bağlı olarak görevini ifa ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bazı emekli ve muvazzaf personeli ile ilgili olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hukuka ve yargı bağımsızlığına saygı çerçevesinde hareket edilmesine büyük özen gösterilmiş, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal kimliğinin olumsuz etkilenmemesi amaçlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ilgili adli süreçler, ilgili mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklar kapsamında takip edilmiş, hukuka uygunluğu konusunda tartışmalara ve farklı yorumlara neden olan işlem ve uygulamalar devletin en üst karar organlarına ve en yetkili makamlarına sürekli bildirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir şekilde siyasi tartışmaların içerisinde yer almak istememektedir. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal kimliğini ve personelinin hukuki durumunu ilgilendiren konulardaki gelişmelerin hukuk devleti ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalınarak sonuçlandırılmasının yakından takip edilmesine devam edilecektir.”

Genelkurmay’ın açıklamasının son bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir biçimde siyasi tartışmaların içinde yer almak istemediği belirtildikten sonra “Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal kimliğini ve personelinin hukuki durumunu ilgilendiren konulardaki gelişmelerin hukuk devleti ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalınarak sonuçlandırılmasının yakından takip edilmesine devam edilecektir” ifadesinin vurgulanması dikkat çekti.

Açıklama niye yapıldı?

Açıklamanın yapılmasının ardından Ankara kulislerinde TSK’nın çok tartışmalı olan söz konusu soruşturma sürecine yönelik, üstelik siyasi tartışmalara hiçbir biçimde girmek istemediğini de vurguladığı bir duyuruyu yapması, bunun perde arkasına bakmayı zorunlu kıldı.

Ankara kulislerine yansıyan bilgiler, açıklamaya giden sürecin 2004 MGK kararının basına yansımasıyla başladığını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı, Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın “Orduya kumpas kurulduğu” yolundaki ifadelerinin de yer aldığı yazısıyla hızlandığını gösteriyor. Başbakan Erdoğan’ın en yakınındaki birkaç isimden biri olan Akdoğan’ın, hükümete kurulmaya çalışılan kumpasın, geçmişte orduya da kurulduğu yolundaki bu mesajının, hükümetin olaya bakışını açıkladığına şüphe yok.

Hükümet, kendisini hedef alan operasyonda, delil üretimi, tapelere eklemeler yapılması, bilgilerin basına sızdırılması gibi yöntemlerin uygulandığını ısrarla söylüyor.

MGK ve 4’lü zirve

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, bugüne kadar siyasi tartışmalarda taraf olmaktan özellikle imtina etmeye çalışmasına karşın Ergenekon ve Balyoz gibi TSK personelinin yargılandığı davalar konusunda hem uzun tutukluluk ve uzun yargılama hem de hukuka uygun işlem ve uygulamalara ilişkin hassasiyetini ilgili makamlarla paylaştığı biliniyor. Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, son soruşturma çerçevesinde yaşanan tartışmalar ışığında hassasiyetlerini önceki gün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu zemininde de paylaşıyor. Özel’in, TSK’nın her düzeydeki çok sayıdaki personelinin yargılandığı davalarda delil üretimi, tapelere eklemeler yapılması, bilgilerin basına sızdırılması iddiaları, kamuoyunun algısının yönlendirilmeye çalışılması ve suçun şahsiliği ilkesinin ihlal edilmesi gibi başlıkları, bu konudaki farklı hukuki yorumları gündeme getirdiğine kuşku yok.

Org. Özel’in devletin zirvesinin buluştuğu MGK’da konuya ilişkin hassasiyetini yeniden dile getirdiği ve bu çerçevede yürümekte olan davaların yeniden gözden geçirilmesi beklentisini dillendirdiği belirtiliyor. Özel’in delillerin hukukiliği konusunda geçmişte yapılan uyarıların mahkemelerce dikkate alınmadığını vurguladığı da kaydediliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, konu, Milli Güvenlik Kurulu zemini dışında da Özel tarafından dikkate sunuldu. Orgeneral Özel, aynı gün, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı’nın yer aldığı toplantıda 17 Aralık operasyonunun ardından soruşturma yöntemleri ile ilgili yaşanan tartışmalardan hareketle, “yeniden yargılama beklentisini” iletiyor.

Başbakan’ın bilgisi dahilinde

Edinilen bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı Özel, aslında bir süredir dünkü açıklamanın hazırlığını yapıyor. Özel’in, dün kamuoyuna duyurulan TSK açıklamasının Başbakan Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yapıldığını da belirtmek gerekiyor.

Ankara’da Genelkurmay açıklamasının esas itibariyle 2 mesajının olduğu vurgulanıyor. Bunlardan birincisi Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda mahkeme tarafından suçlu bulunan ya da tutuklu olarak yargılanan TSK personelinin yeniden yargılanması, durumlarının tekrar gözden geçirilmesi beklentisi. Yeniden yargılamanın delillerin hukukiliği, yargısız infaz, soruşturma yöntemleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi.

İkincisi, açıklamanın bütününe hakim olan TSK’nın “siyasetin dışında” kalmaya gösterdiği özenin vurgulanması. Genelkurmay, böylece eskiden bu yana bu davalarla ilgili gündeme getirdiği “usul” ve “esasa” ilişkin görüşlerini bir yandan güncellerken, diğer yandan 17 Aralık operasyonu ile başlayan tartışmanın siyasi boyutunun tamamen dışında olduğunun altını çiziyor.

Dünün önemli tartışma konularından biri de İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında çıkartılan gözaltı kararlarının uygulanmamasıydı. İddialardan biri de gözaltı kararının savcılık tarafından emniyetin yanı sıra jandarmaya gönderildiği, ancak jandarmanın talimatı yerine getirmediğiydi.

Edindiğim bilgiler, bu yönde bir tebligat yazısı hazırlandığı ancak bunun gereği için jandarmaya hiç gönderilmediği yönünde.