Balyoz sanıkları mahkumiyet kararını veren mahkemeden ve Yargıtay'dan şikâyetçi oldu

Balyoz davası sanıkları kendileri hakkında mahkumiyet veren mahkemeden ve kararı onayan Yargıtay dairesinden şikâyetçi oldu.

Balyoz Davası’nda beraat eden sanıklardan Çetin Doğan, Hakan Büyük ve Nedim Ulusan, haklarında mahkumiyet kararı veren kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ve kararı onayan Yargıtay 9. Daire Dairesi heyetini şikayet etti. Doğan ve Ulusan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerinin maddi gerçeğin üzerini örtmek için çaba sarf ettiklerini belirterek HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 3 sayfalık şikâyet dilekçesi gönderdi.

Avukat Ersöz, dilekçesinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve Aytekin Özanlı’nın hukuka aykırı uygulamalar yaptığını, sanıkların hürriyetini kanuna aykırı olarak kısıtladığını, sahtecilikleri araştırmayarak adil yargılanma hakkına aykırı hüküm verdiğini belirtti.

‘Tarafsız değiller’

Ersöz, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu’na gönderdiği dilekçede de ceza kararını onayan 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, üye hakimler Hamza Yaman, Ahmet Toker, Fikriye Şentürk ve Abdurrahman Kavun ile Yargıtay Savcısı Hüseyin İnce’nin tarafsızlıklarını kaybederek temyiz incelemesi gerçekleştirdiklerini savundu.