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Yaşam

Balyoz sanığı albayın ölüm nedeni belirlendi

Balyoz davası sanığı emekli albay Halil Yıldız'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

22 Ekim 2013 21:49

Bodrum'da yazlığının bahçesinde ölü bulunan Balyoz davası sanıklarından emekli albay Halil Yıldız'ın otopsisi tamamlandı. Yıldız'ın düşme sonucu kafasını sert zemine çarparak beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
60 yaşındaki emekli albay Halil Yıldız'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Otopside Yıldız'ın düşme sonucu kafasını çarparak beyin kanaması geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Yalıkavak'taki yazlığının bahçesinde Halil Yıldız'ın hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ekiplerine haber vermiş, yapılan ilk muayenede emekli albayın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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