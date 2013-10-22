Balyoz sanığı Albay Halil Yıldız ölü bulundu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balyoz Planı davası kapsamında tutuklanan ve bir süre önce kararın açıklanmasının ardından tahliye edilen emekli Albay Halil Yıldız (60), Yalıkavak beldesi Tepe Sokaktaki evinin bahçesinde komşuları tarafından hareketsiz bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yıldız'ın cesedi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yıldız'ı bulan komşularından Ali Rıza Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, sineklerin yoğun bir şekilde biriktiğini görüp evin bahçesine gittiğini belirterek, "Yıldız'ı yerde kanlar içerisinde gördüm. Evin ön kısmında kanlar içinde yatıyordu. Polis ekiplerine haber verdim. Nasıl ölmüş olabileceğini bilmiyorum" dedi