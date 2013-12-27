Balyoz Davası avukatları davanın tekrar görülmesini talep etti

Balyoz Davası'nda 28 sanığın avukatları, davanın yeniden görülmesini talep etti. Avukatlar, Kemal Yener Saraçoğlu ve Nevzat Güleşen, yeniden yargılama talebini içeren dilekçeyi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeden önce basın açıklaması yaptı.

Avukat Saraçoğlu konuşmasında, Balyoz, davasındaa yargılanan sanıklara komplo kurulduğunu söyledi ve bu iddiasına kaynak olarak hükümet mercilerinin yaptığı açıklamaları gösterdi.

Saraçoğlu konuşmasında, AKP Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın 24 Aralık 2013 tarihinde yazdığı köşe yazısında kullandığı ''Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir'' ifadesini hatırlattı ve '' Sayın Başbakan da son dönemlerde yaşanan gelişmeler hakkında yasal olmayan yapılanmaların örgütlerin olduğunu ve komplolar ürettiklerini açıklamıştır" dedi.

"Ülkemizin hukuk düzeni ağır yara almıştır"

"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ve Siyasi Başdanışmanı'nın söyledikleri mutlaka bir temele ve somut tespitlere dayanmaktadır" diyen Saraçoğlu "Devletin en yetkili kademelerinde dile getirildiği üzere bir kısım şerefli Türk askerlerine, Türk ordusuna kumpas kurulduğu açıktır.

Yalanlar kümesi' üretilmiş dijital kanıtlara dayanan, 'Balyoz', 'Kafes', 'Casusluk' ve 'Amirallere suikast' davalarında yargılanan vatan evlatları ne yazık ki topluma seslerini yeterince duyuramamıştır. Ülkemizde hala varlığını etkin olarak sürdüren organize dijital terör çetesi, kirli amaçlarla ve kasıtlı olarak ürettiği iftiralarla, yanlış kanılar yaratarak kamuoyunu şartlandırmayı başarmıştır.

Gerçek böyle değildir. Sözde darbe planları, kafes ve casusluk davaları akıl, bilim, mantık ve gerçek dışı bilgilerin yer aldığı tamamen sahte ve komplo amaçlı olarak üretilmiş bilgisayar verilerine dayanmaktadır. Bu kumpaslar nedeniyle halen yüzlerce insan özgürlüğünden yoksundur ve tüm aileleri île birlikte ağır mağduriyet altındadır, Ülkemizin hukuk düzeni ağır yaralar almıştır" şeklinde konuştu.

'Komplocular deşifre olmaya başlamıştır'

Saraçoğlu, "Ancak komplocular deşifre olmaya başlamıştır. Gerçekleri tutuklamanın ve mahkûm etmenin olanağı yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkacağı ve "Kendi ülkesinin milli ordusuna kumpas kuranların tespit edileceği gün bu gündür. Biz Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz.

Bu komploların ve komplocuların açık izleri, yaptığımız suç duyuruları içinde yer almaktadır. Adalete olan inancı ile tutuklanacaklarını bilerek ifade vermeye gelen, yıllarca bu vatanın bekçiliği ve savunması görevini başarıyla yerine getiren, askerlere karşı komploları yapanları bulup ortaya çıkartmak ve ülkemize yeniden hukukun üstünlüğünü getirmek görevi artık Cumhuriyetin tarafsız savcılarındadır. Bu komploları yapanların bulunmasının ve Balyoz, Casusluk Davaları'nın adil olarak yeniden görülmesinin takipçisi olacağımız kamuoyuna ve basınımıza saygı ile duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Müvekkillerimizin bir komploya kurban gittiğini söylemiştik'

Sorular üzerine Saraçoğlu, "Biz Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Yasal olarak suç duyuruları ve şikâyetlerimizi bildiriyoruz. Özellikle bu dijital terörlerin, bu dijital komploların açığa çıkartılmasını bunu yapan örgütlerin belirlenmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Güleşen de "Yargılama süresi boyunca sürekli olarak müvekkillerimizin bir komploya kurban edildiğini söylemiştik. Şunu da iyi biliyorduk günün birinde bunlar ve vicdanlarına mağlup olacaklar ya da itiraf edecekler diyorduk. Gördüğünüz gibi ikrarlar ve ifşaatlar artık yavaş yavaş başlamıştır.Bu durum Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) 311 maddesine göre yargılamanın yeniden yapılmasını gerektiren bir durumdur. Bugün bu konuyla ilgili dilekçelerimizi vereceğiz. " diye konuştu.

Açıklamanın ardından Avukat Güleşen, Balyoz Davası'nın 365 sanığının yeniden yargılanması için 2 sayfalık dilekçeyi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.