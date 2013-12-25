'Akdoğan'ın sözlerini delil' diyen Balyoz hükümlüleri yeniden yargılama isteyecek

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın, Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak yazısında dile getirdiği "kendi milli ordusuna karşı kumpas kuranlar" ifadesi, Balyoz darbe planı iddialarını içeren davada mahkûm edilen askerler tarafından, dosyanın yeniden açılması istemiyle "delil" olarak mahkemeye götürülüyor.

Akdoğan, dün Star gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında "Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir" ifadesini kullandı.

Emekli orgeraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına (eski Hava Kuvvetleri Komutanı) , Ergin Saygun (eski Genelkurmay 2. Başkanı), Bilgin Balanlı (eski Harp Akademileri Komutanı), Şükrü Sarıışık (eski MGK Genel Sekreteri) ve emekli oramiral Özden Örnek (eski Deniz Kuvvetleri Komutanı) ile emekli korgeneral MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 237 sanığın çeşitli oranlarda değişen mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, haklarında verilen hükmü bozduğu 88 sanıkla ilgili dosyayı da, davayı gören İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Belirleyeceği bir duruşma tarihinde, sanıklardan Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin görüşlerini alacak olan mahkeme, dairenin 88 sanık hakkında verdiği bozma kararına uymaz ve bu sanıklar hakkındaki ilk kararında direnirse, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek.

Yalçın Akdoğan: Orduya kumpas



Türk ordusuna kumpas kurulduğunu söyleyen Akdoğan, ''Kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir. Amaca ulaşmak için her yolu mübah görenlerin nasıl hastalıklı anlayışlar ürettiğini çok iyi bilir'' diye yazdı.