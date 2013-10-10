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Balyoz davasında tahliye olan askerler cezaevlerinden çıktı

Yargıtay'ın tahliyelerine karar verdiği askerler, Silivri, Hasdal, Hadımköy ve Maltepe cezaevlerinden çıktı

10 Ekim 2013 00:52

Yargıtay 9. Dairesi, 361 sanığın yargılandığı "Balyoz" davasında 237 sanık için verilen kararları onadı, 88 sanığın mahkumiyet kararını ise bozdu. Haklarında tahliye kararı verilen kişiler, işlemlerinin bitmesinin ardından tutuklu bulundukları cezaevlerinden çıktı.
 

'Devlet bana terörist dedi'

 
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde tutuklu olan, aralarında eski HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Ağa Yarman ile emekli Tuğgeneral Hakan Akkoç'un da bulunduğu 24 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliye edildi.
Cezaevinden ilk tahliye edilen emekli Albay Recai Elmaz, herkesi çok sevdiğini belirterek, "Vatan sağ olsun" dedi. Emekli Albay Ali İhsan Çuhadaroğlu da "Eşim, 2,5 yıl dağlarda cenazemi bekledi. Bu devlet bana 'terörist' dedi. İçerideki Silahlı Kuvvetler'in, Türk ordusunun onurlu komutanları dışarı çıkmadıkça hiçbirimiz karardan memnun değiliz" diye konuştu.
Emekli Albay Kemal Dinçer de "Herkes her şeyi gördü, ne söylenir ki. 2-2.5 yıldır kuyunun içerisindeyiz. Hazreti Yusuf'lar içeride. Kardeşlere selam" diyerek duygularını dile getirdi.
Aralarında emekli Tuğgeneral Ali Aydın, emekli albaylar Hakan Dereli, İsmet Kışla, Ali Rıza Sözen ve Bülent Göktürk'ün de bulunduğu bazı kişiler, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan araçlarıyla buradan ayrıldı.

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