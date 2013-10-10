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Erdoğan'ın Balyoz kararı değerlendirmesi: Nokta koyulmadı, süreç devam ediyor

Erdoğan, Balyoz davası kararları ile ilgili, 'Süreç şu anda bitmiş değil, son nokta konulmuş değil devam ediyor' diye konuştu

10 Ekim 2013 00:06

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın Balyoz davasına ilişkin kararı için "Tabii süreç şu anda bitmiş değil, son nokta konulmuş değil devam ediyor" dedi.
Başbakan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Erdoğan, Yargıtayın Balyoz davasına ilişkin kararını, "Yargıtay, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararların bir bölümünü onadı, bir bölümünü bozdu, bir kısmını da düzelterek onamış bulunuyor. Tabi süreç şu anda bitmiş değil, son nokta konulmuş değil devam ediyor. Onun için takip edeceğiz" diyerek değerlendirdi.
Balyoz davasından hükümlü MHP Milletvekili Engin Alan'ın durumuna ilişkin soruya da Erdoğan, "Orada da süreç devam ediyor. kesinleşmesi halinde malum Anayasamızın 83. ve 84. maddelerinde bunun gereği neyse yapılacaktır" yanıtını verdi.

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