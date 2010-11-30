'Balyoz darbe Planı' için Başbuğ'un bilgisi alınacak

T24 - 16 Aralık'ta görülmeye başlayacak 'Balyoz Darbe Planı' davasında eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ'un bilgisine başvurulacak. Seminere onay veren isimler arasındaki Başbuğ için 45 soru hazırlandı.



Balyoz davası sürecinde Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un görüşlerine başvurulacağı ve bu çerçevede 45 soru hazırlandığı belirtildi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Bilgisine başvurulacak isimler arasında Genelkurmay eski Başkanları emekli orgeneraller Hilmi Özkök ve Yaşar Büyükanıt'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman da bulunuyor. Bu arada Selimiye 1. Ordu Komutanlığı Karargâhı'nda yapılan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı "Kozmik Odası"nda saklanan seminer raporlarının mahkeme heyeti tarafından incelenmesi gündemde. Alınan bilgilere göre davanın 16 Aralık 2010 tarihinde başlaması ile birlikte seminer raporlarının saklandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Kozmik Odası'nda incele yapılması da gündeme gelecek. Aynı talebin 1. Ordu Komutanlığı Kozmik Odası için de geçerli olabileceği belirtildi.



5-7 Mart 2003 tarihlerinde yapılan plan semineri raporunun 30 Mart 2003 tarihinden itibaren Kozmik Oda'da yerini aldığı öğrenildi. Balyoz Darbe Planı iddialarının gündeme gelmesinden sonra İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan plan semineri raporlarını talep etmiş ancak bu geri çevrilmişti. Genelkurmay Başkanlığı Ceza Hukuk İşleri Şube Müdür Vekili Hakim Binbaşı Okşan Çidem tarafından yazılan cevabi yazıda bazı belgelerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arşiv Yönergesi hükümleri uyarınca imha edildiği belirtildi. Yazıda "İmha edilmemiş olan Plan Semineri sonuç raporu ise CMK'nın 47'nci maddesi anlamında 'Devlet Sırrı' niteliğinde bilgiler içerdiğinden ve CMK'nın 125'inci maddesi hükmüne göre bu nitelikteki belgelerin sadece hâkim/mahkeme heyeti tarafından incelenebileceği değerlendirildiğinden, bu aşamada gönderilmemiştir"denildi.



Bu arada Balyoz Davası'nda eski Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ'un da bilgisine başvurulacağı ve bu çerçevede 45 soru hazırlandığı öğrenildi. Plan seminerinin yapıldığı 5-7 Mart 2003 tarihlerinde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Başbuğ, seminere onay veren isimler arasında bulunuyor. İlker Başbuğ, plan seminerine ilişkin bazı belgelerin imhasına da Genelkurmay İkinci Başkanı olarak onay verdi. Genelkurmay Karargâhı'ndaki belgeler 31 Ocak 2005 tarihinde imha edildi. İmha tutanağı "Milli Çok Gizli Evrak Tutanağı" başlığı ile Genelkurmay kayıtlarına da geçti. İmha edilen 2293 belge arasında 1. Ordu Plan Semineri'ne ilişkin belgeler 605, 671, 680 ve 2271 sayı numarası ile girdi. 2005-2006 yıllarında 1. Ordu Komutanlığı yapan Org. Başbuğ'un ise kendi döneminde önceki yıllara ait bazı evraklarında imhasına onay verdiği öğrenildi.





'OR'LARI TOPLAMIŞTI



İlker Başbuğ, 23 Şubat 2010 tarihinde Karargâh'ta komutanları toplamıştı. Zirve sonrasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirmek üzere, bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bütün Orgeneral ve Oramirallerin katılımı ile bir toplantı icra edilmiştir" açıklaması yapıldı. Başbuğ, Balyoz operasyonu sırasında görevdeki ve emekli generallere yönelik gerçekleştirilen gözaltılar sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Balyoz Darbe Planı'nda yer alan iddiaları "saçma" olarak değerlendiren Başbuğ, 1-4 Ağustos 2010 tarihlerinde yapılan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında da Balyoz iddianamesinde adı geçen generallerin terfilerinde ısrar etmişti.