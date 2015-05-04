Baltimore'da 6 gün sonra sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

ABD'nin Baltimore kentinde siyah genç Freddie Gray'in gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylar nedeniyle altı gündür uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Freddie Gray'in geçen pazartesi cenaze töreninin ardından kentte şiddet içeren olayların çıkması üzerine salı gününden itibaren gece 10 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Baltimore'de salı gününden sonra düzenlenen protestolar ise genelde olaysız geçmiş ve Gray'ın gözaltına alınmasına karışan 6 polis memuru hakkında dava açılması kararı da kentteki gerilimi yumuşatmıştı.

Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings-Blake, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının gerektiğinden uzun süre yürürlükte kalmasını istemediğini söyledi.

Blake, "Sokağa çıkma yasağı ilan etmedeki birinci önceliğim, kamu huzurunu, Baltimore halkının güvenliği, sıhhati ve refahını emniyete almaktı. Bu kolay bir karar değildi, ancak kentimizde sükunetin yeniden sağlanmasına katkı sağlamak için gerekli olduğunu hissettiğim bir karardı" dedi.

Kentteki olayların ardından bölgeye 3 bin Ulusal Muhafız askeri ile bazıları eyalet dışından ilave 1000 polis konuşlandırılmıştı. Baltimore'in bağlı olduğu Maryland eyaleti valisi Larry Hogan, askerler ve takviye polislerin de gelecek birkaç gün içinde kentten ayrılmasının planlandığını belirtti.