ABD'nin Baltimore kentinde bir hafta boyunca sokağa çıkma yasağı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde, polis şiddeti sonucunda yaşamını yitiren 25 yaşındaki siyahi genç Freddie Gray'in cenaze töreninden sonra olaylar çıktı.

Polis şiddetini protesto eden göstericiler, işyerlerini yağmalayıp, ateşe verdi. Gösterilerde polis ve sivil kişilerin araçları da tahrip edilip ateşe verildi.

Olayların ardından Maryland Valisi Larry Hogan, eyalette 'olağanüstü durum' ilan edip, olayların son bulması için Ulusal Muhafızları devreye sokarken, Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings-Blake ise kentte Salı gününden başlamak üzere, akşam 22.00 ile sabah 05.00 arasında, bir hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kentteki bir kilisede düzenlenen törene binlerce kişi katıldı.

Çakı bulundurmak suçundan 12 Nisan'da gözaltına alınan ve polis aracına kilitlenen Freddie Gray, araçtan indikten sonra hastaneye kaldırılmış, omuriliğinden ciddi biçimde yaralanma sonucunda 19 Nisan'da hastanede hayatını kaybetmişti. Üzerindeki sır perdesi hala aralanamayan Gray'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, siyahi genci gözaltına alan altı polis açığa alınmıştı.

Gray ailesinin avukatı Bill Murphy törendeki konuşmasında, Gray'ı gözaltına alan 6 polisin kamuoyuna içeride neler olduğu izah etmesi gerektiğini belirtti. Murphy'nin "gerçekleri öğrenmemizin zamanı" şeklindeki sözleri törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Törene katılmak isteyenler iki saat öncesinden kilise önünde kuyruk oluşturmaya başlarken, içeriye girişler başladığı sırada Gray'ın cenazesinin bulunduğu tabut açıldı ve insanların fazla yaklaşmasını önlemek için tabutun önüne ip serildi. Bu esnada projektörle duvardaki iki ekrana "Siyahların Yaşamı Değerli ve Tüm Yaşamlar Değerli" sözlerinin yansıtıldığı görüldü.

Aralarında kongre üyelerinin de yer aldığı bazı üst düzey isimlerin de katıldığı yaklaşık 2 saat süren törene, New York'ta geçen yıl polisler tarafından boğularak öldürülen diğer bir siyahi Eric Garner'ın kızı Erica Garner da geldi.

Garner konuşmasında, Gray'ın gözaltına alınışının yer aldığı görüntüleri izlerken, babasının polislerce gözaltına alınırken "nefes alamıyorum" diye bağırışını hatırladığını söyledi. Garner, kendilerini siyahilere karşı ayrımcılığın en üst seviyede olduğu 1950'li yıllara geri dönmüş gibi hissettiklerini kaydederek, "Sanki hesap verebilirlik, adalet yok gibi" ifadesini kullandı.

Törende, rahip Jamal Bryant'ın duygu yüklü konuşması yoğun alkış aldı. Bryant, "Freddie'nin ölümü boşa gitmeyecek. Bugünden sonra, yürümeye devam edeceğiz. Bugünden sonra, adalet aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gray'ın gözaltına alındığı noktaya yakın bir yerde patlak veren olayda protestocular polise taş, tuğla ve şişeler fırlatırken, ilk belirlemelere göre 7 polisin yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bir polisin bilincinin kapalı olduğu, yaralanan diğer polislerden de bazılarının kemiklerinin kırıldığı yönünde bilgiler yer aldı.

Polisin, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, protestocuların polis araçlarını tahrip ettiği ve bir polis aracını ateşe verdiği, bunun yanında yağmalama vakalarının da olduğu belirtildi.

Olaylar nedeniyle civardaki iş yerleri kepenklerini indirirken, yakın caddeler de trafiğe kapatıldı, metro ve otobüs faaliyetleri askıya alındı.