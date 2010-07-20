Baltalimanı'ndaki 'Japon Bahçesi' açıldı



Mehmet Demirkaya - T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Japonya'nın katkılarıyla yenilelen, Baltalimanı'ndaki "Japon Bahçesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Japonya Shimonoseki Belediye Başkanı Tamoaki Nakao’nun katılımıyla yapılan açılış törenindeki çay seramonisi ve Japon dansları katılımcıların oldukça ilgisini çekti.

Törende bir konuşma yapan Kadir Topbaş, binlerce yıllık geçmişe sahip iki medeniyetin yenilenen Japon Bahçesi’nde tekrar buluştuğunu söyledi. Japonya ile tarihin derinliklerinden gelen ilişkilerin 120 yıl önce 2. Abdülhamit Han tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni’nin orada batmasıyla büyük bir dostluğa dönüştüğünü, Japonların kurtarma çalışmaları sırasında gösterdikleri dostane çabanın bugünlere yansıdığını vurgulayan Topbaş daha sonra şunları söyledi:

"Hazreti Mevlana’nın güzel bir sözü var. ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’. Bizler aynı duyguları taşıyan halklar olarak milletlerimizin refahı için çalışıyor ve kültürümüzün güzelliklerini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. İstanbul tarih boyunca taşımış olduğu önem sebebiyle sadece Avrupa’nın değil, dünyanın kültür başkenti olabilecek özellikler taşımaktadır. Dünyanın birçok noktasından gelen insanların bugün bile barış içinde bir arada yaşadığı bu şehir, 3 büyük medeniyetin yönetim merkezi olmuş bir dünya kenti. Bu kentte Japonya’nın izlerini taşıyan bu bahçenin yenilenmesini de ayrıca önemsiyoruz.”





Türk lalesi Japonyada

2007 yılında başlattıkları bir çalışmayla coğrafi özellikleri bakımından İstanbul’a çok benzeyen Japonya’nın Shimonoseki şehrine 50 bin lale soğanı gönderdiklerini ve orada çok güzel bir Türk Lale Bahçesi oluşturulduğunu anlatan Topbaş, "Lale artık Shimonoseki’de İstanbul’u ve Türkiye’yi temsil ediyor" dedi.

Karşılıklı olarak atılacak adımlarla dostlukların gelişeceğini, yöneticilerin dostlukların altyapısını oluşturmak için çalışması gerektiğini vurgulayan Topbaş, yerel yöneticiler olarak attıkları adımların halkların kaynaşmasında çok önemli olduğunu söyledi.

İstanbul ve Shimonoseki’nin 38 yıl önce "Kardeş Şehir" protokolü imzaladığını hatırlatan Shimonoseki Belediye Başkanı Tamoaki Nakao da yıllar içinde gelişen ilişkilerin bugün zirveye çıktığını anlattı. Nakao şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Beleyesi’nin 2007 yılında hediye ettiği 50 bin lale soğanı ile Ulusal Parkımızın içinde Türk Lale Bahçesi ve Boğaziçi’ni tasfir eden bir başka lale bahçesi açtık. Bu baharda tekrar açan laleler Japonlar ve oldukça turistik bir bölge olan şehrimize gelen turistler tarafından çok beğenildi. Olanağı olan herkesi laleler açtığı zaman Shimonoseki’yi görmeye davet ediyoruz. Bu lale bahçesi her iki şehrin dostluğunun bir simgesidir.”

Törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Katsuyoshi Hayashi, Shimonoseki Meclis Üyesi Hiroshi Sekitani, Başkan Danışmanı Kotran Çelikbilek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü İhsan Şimşek de katıldı.



