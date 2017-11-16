Balona röveşata atan genç, psikiyatri kliniğinde tedavi altına alındı

Ankara Kızılay’da caddede yürürken gördüğü balona röveşata atmaya çalışırken düşen ve bu sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Gülbey Türkücü, 3 aydır kendisini arayan ailesi ile bir araya geldi. Gülbey Türkücü, psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi altına alındı.

Ne olmuştu?

Ankara Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkanı önünde havadaki balona rövaşata çekmeye çalışıp başarılı olamayan gencin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve 3 aydır da ailesinin kendisinden haber alamadığı 24 yaşındaki Gülbey Türkücü olduğu ortaya çıkmıştı. Görüntüleri izleyen anne Ayşe Türkücü ve oğlu, 3 aydır aradıkları Gülbey Türkücü'yü bulmak üzere Ankara'ya gitmişti.