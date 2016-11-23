Balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds'nun 28. şubesi İstiklal'de

Dünyanın en ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'nun 28. şubesi olan İstanbul'daki merkezi, 28 Kasım'da İstiklal Caddesi’ndeki Grand Pera'da ziyarete açılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, müzenin basın ön gösteriminde açıklamada bulunan Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, müzenin arkasında çok büyük bir emek olduğunu belirterek "Merlin Entertainment Group, dünyanın en büyük aile eğlence merkezlerini işleten bir grup ve biz son 3 yılda 3 büyük yatırım yaptık. Öncelikle Sea Life Akvaryum arkasından Legoland Discovery Center ve üçüncü yatırımımız da Madame Tussauds İstanbul" dedi.

Suner, Madame Tussauds'nun 250 yıllık geçmişe sahip, balmumu figürlerin bulunduğu bir müze olduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye getirirken öncelikle bir anket grubu kuruldu. Anketin soruları, 'En çok hangi sanatçıyı görmek istiyorsunuz ve en çok hangi figür sizi mutlu eder? gibi bir çalışma yapıldı. Bunlar sonra tek tek detaylı bir şekilde irdelendi. Elimize bir liste çıktı. Bu listeden sonra hayatta olanlarla bizzat temasa geçildi. Hayatta olmayanların yasal varisleri veya yakınlarıyla temasa geçildi ve çalışmalar başlatıldı." diye konuştu.

Hayatta olanlarla yapılan hazırlığın oldukça detaylı çalışmalar sonucunda gerçekleştiğini kaydeden Suner, şunları söyledi:

"Fotoğraf çekimleri, 350'ye yakın fotoğrafın çekildiği, çok da uzun saatler süren, meşakkatli bir olay. O fotoğraflar çekilirken, göz renkleri, parmak ölçüleri, el izleri gibi birçok detay alınıyor. Bir çaba var bunun arkasında. Ondan sonra Londra'daki stüdyolarımızda bunlar hayata geçiriliyor. Londra'da, bundan da gururla bahsetmek istiyorum, çok ciddi bir Türk heykeltıraş ve uluslararası bir şirket olduğumuz için başka ülkelerden de farklı heykeltıraşlar var. En yakına benzer, birebir yapmaya gayret ediyoruz."

"Mevlana için ekibimiz Konya'ya gitti"

Sarper Hilmi Suner, hayatta olmayanlarla ilgili yapılan çalışmalarda, müzenin 250 yıllık geçmişinin de getirdiği avantajla birçok arşive ulaşılabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Örneğin, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, birkaç minyatürü dışında ve araştırdığımız kaynaklardaki, onun vücut ölçüsüyle ilgili bazı yorumlar vardı. Onun dışında hiçbir şey yoktu elimizde. Araştırmamızın sonucunda bazı kaynaklara ulaştık. Bunları temel aldık. Tabii buradaki en önemli konu, stüdyodaki arkadaşlarımızın, onu hayata geçirirken hissetmeleri lazımdı. Onun için ekibimiz Konya'ya gitti. 22. kuşak torunları Esin Bayru ve Faruk Hemdem Çelebi bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ekibimiz sema ayinini izledi. (Mevlana'nın) Türbesini ziyaret etti. Orayı hissetti ve oranın ruhunu da anladıktan sonra olağanüstü bir figür ortaya çıktı."

"Kanuni Sultan Süleyman, 7-8 ayı buldu"

Suner, bazı figürlerin, dinamik ve statik olma özelliğine göre 4-7 aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bizde bazı figürler var 7 ayı buldu. Kanuni Sultan Süleyman, 7-8 ayı buldu. Bunlar tamamıyla detayla ilgili. Bunlar Londra'daki stüdyolarımızda yapıldı. Yapım aşamasında da -bu tabii benim için gurur kaynağı- o stüdyolarda Türk arkadaşlarımız, heykeltıraşlarımız var. Onların büyük katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ve dünyadan 55 ünlü ismin tıpatıp benzerinin yer alacağı müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Barış Manço, Adile Naşit, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Sabiha Gökçen, Arda Turan, Hidayet Türkoğlu, Beren Saat, Kerem Bursin ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi Türk ünlülerin yanı sıra Angelina Jolie, Brad Pitt, Audrey Hepburn, Beyonce, Rihanna, David Becham, Messi, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali'nin figürleri görülebilecek.

Madame Tussauds'nun İstanbul Merkezi, 28 Kasım'da saat 14.00'te ziyarete açılacak.