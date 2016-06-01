Balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds, İstanbul'da

Ünlü balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds, dünya çapındaki 21’inci merkezini aralıkta İstanbul’da açıyor. Müzede spor, sanat ve siyaset dünyasının 60 ünlü ismi yer alacak

Balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds'nun 21. merkezi, İstanbul'da açılacak. Aralıkta hizmete girecek müzede tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alacak.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Madame Tussauds İstanbul ile ilgili detayları ilk kez paylaşmak üzere Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ve markanın bağlı olduğu Merlin Entertainments şirketinin Yeni Açılışlar Direktörü Marcel Kloos dün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 250 yılı deviren Madame Tussauds'nun köklü geçmişinden bahsedildi.

Kloos, "4 kıta, 23 ülke ve 111 merkezde hizmet veren ekibimizin gücü ve yüksek motivasyonu ile 21'inci Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'nin büyüsünü İstanbul'a getirmekten dolayı çok heyecanlıyız" diye konuştu. Sarper Hilmi Suner ise "Doğu ile Batı'nın, Avrupa ile Asya'nın kavşağındaki Türkiye'de Madame Tussauds müzesi açmaktan son derece büyük heyecan duyuyoruz. Ünlü ikonik isimler, kahramanlar ve şahsiyetlerin balmumu heykelleri ile eşsiz ve eğlenceli bir cazibe merkezi sunarak,Türkiye'deki eğlence sektörüne yeni soluk getireceğiz. Müzede yer alacak yerli ve yabancı figürler sadece bu şehirde yaşayanlar için değil, yerli ve yabancı turistler için de çekim merkezi olacak" dedi.





60 ünlü isim yer alacak



İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera binasının ilk iki katında 2 bin metrekarelik alanda konumlanan Madame Tussauds İstanbul'da, geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alacak. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezintinin yapılabileceği müzede, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızı da görülebilecek. Müzede, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye tarihine geçmiş devlet adamlarından Mevlana'ya, Mazhar-Fuat Özkan ve Barış Manço'dan Mimar Sinan'a, çok farklı alanlardan birbirinden önemli isimlerin yer alacağı ifade edildi.





Nasıl hazırlanıyor?



Londra'da yer alan stüdyolarda görev yapan heykeltıraş, tasarımcı, araştırmacılar ile destek ekipleri heykeli yapılacak kişileri tespit edip, detaylı araştırmalar sonrasında heykeli yapılacak pozla ilgili hazırlıkları tamamlıyor. Heykeli yapılacak kişilerin üç saati aşan bir seansta 250'den fazla vücut ölçüsü alınıyor. 180'den fazla fotoğraf çekilip, 3 boyutlu tarama yapılıyor. Bu veriler ışığında heykeller, deneyimli heykeltıraşlar tarafından en az 12 haftalık bir sürecin sonunda hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds, Türkiye'deki ilk şubesini İstanbul'da açacak