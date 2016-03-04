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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü balmumu heykeli müzesi Madame Tussauds, Türkiye'deki ilk şubesini İstanbul'da açacak

Merkezi Londra'da bulunan müzede Mustafa Kemal Atatürk'ten Obama'ya onlarca ünlü ismin balmumu heykeli yer alıyor

04 Mart 2016 18:34

Merkezi  Londra'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ten, Obama'ya, Elvis Presley'den The Beatles'a kadar onlarca ünlü ismin heykelini barından, dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'nun İstanbul'da açılacağı kesinleşti. Müze için heykeli yapılacaklar arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi ünlü isimler de var.

Radikal'de yer alan habere göre, Dünyanın en popüler müzelerinden biri olan ve merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'nun işletmecisi olan Merlin Grup'un, müzenin bir şubesini de İstanbul'da açacak. Dünyada çeşitli şubeleri bulunan müzede Mustafa Kemal Atatürk'ten Obama'ya, Elvis Presley'den Mandela'ya, Madonna'dan Brad Pitt'e, Lady Gaga'dan The Beatles'a kadar onlarca ünlü ismin heykeli bulunuyor. Müzenin Türkiye ayağı, İstanbul'da Beyoğlu Emek Sineması'nın yerine yapılan Grand Pera Alışveriş Merkezi'nin içinde yer alacak.

Müze için heykeli yapılacak ilk isimlerin Demet Akbağ, Hülya Avşar, Tarkan, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Mazhar Fuat Özkan olduğu söylentiler arasında. Hatta Londra'dan gelen ekibin ünlü isimlerle görüşmeye başlandığı ve ölçülerinin alındığı da söyleniyor.

 

 

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