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Yaşam

Balkonda sigara içiyordu, av tüfeğiyle vuruldu

36 yaşındaki Niyazi Erken'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi

09 Mart 2018 23:06

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, evinin balkonunda sigara içen 36 yaşındaki Niyazi Erken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vurularak yaralandı. 

Dindarlı Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, balkonda sigara içen Erken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu.

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erken, yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erken'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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