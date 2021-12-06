Balkonda 10 gün aç ve susuz kalan köpek kurtarıldı

Bolu'da sahipleri tarafından balkonda bırakılan ve 10 gün boyunca aç ve susuz kalan köpek savcılıktan alınan izinle kurtarıldı.

Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı.

Merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonuna çıkan ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.