Balkon davasını Demet Akbağ kaybetti

T24- Ünlü tiyatrocu Demet Akbağ ile Ala Sarsılmaz’ı karşı karşıya getiren ‘balkon davası’ sonuçlandı.

Milliyet'teki habere göre, sanat dünyasının ünlü ismi Demet Akbağ ile Sarsılmaz Silah Sanayi’nin sahibi Ala Sarsılmaz, 2009 yılında Bebek’teki Ayşe Sultan Korusu’nda bulunan evleri nedeniyle mahkemelik oldu. Sarsılmaz, ünlü oyuncu hakkında, kendi dairesinden apartmanın doğu cephesine kapı açtırarak bir ‘saklı bahçe’ yarattığı gerekçesiyle dava açtı.

Akbağ’ın ortak alanı ihlal ettiğini öne süren Sarsılmaz, apartmanın eski haline getirilmesini talep etti. İki komşu, daha sonra dairelerini kiraya verip başka evlere taşındı, ancak mahkeme devam etti. Geçtiğimiz günlerde dava, Akbağ’ın aleyhine sonuçlandı. Hakim, Akbağ’ın bahçe haline getirdiği balkonu söktürüp binayı eski haline getirmesine ve tüm masrafları karşılamasına hükmetti.



