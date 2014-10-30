Balkanların ilk sinematografları 'Manaki Kardeşler' İstanbul’da

ESR Film, Sinematek Makedonya ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema - TV Merkezi, "Türkiye sinemasının 100. yılı" vesilesiyle Balkanların ilk sinematografları olan "Manaki Kardeşler"in restore edilmiş filmlerinden ve sinemacı kardeşlerin çekmiş olduğu çok özel fotoğraflarından oluşan bir sergiyi bir araya getiriyor.

Çalışmalarına Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan Manaki Kardeşler, bazı sinema tarihçileri tarafından Türkiye ’de sinemanın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Radikal'de yer alan habere göre, 6 – 13 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Manaki Kardeşler İstanbul ’da’ etkinliği, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Balkanların ışık ressamları

19. yüzyılın sonlarında fotoğrafçılığa başlayan ve çeşitli zaman dilimlerinde Romanya Kralı’nın, Osmanlı Padişahı Sultan V. Mehmet Reşat’ın ve Yugoslavya Kralı’nın saray fotoğrafçıları olan Yanaki ve Milton Manaki Kardeşler, Balkanların ilk kameramanları, dolayısıyla da ilk sinemacıları olarak kabul ediliyor. İlk çekimlerini 1905 yılında büyükanneleri Despina’yla gerçekleştiren Manaki Kardeşler, düğünler, dini ritüeller, halk oyunları gibi Balkanlarda gündelik yaşama ait çeşitli olayları kaydettiler. 1908’de Jön Türklerin II. Meşrutiyet kutlamaları, 1911’de Sultan V. Mehmet Reşat’ın Selanik ve Manastır ziyareti gibi tarihi olayları kayıt altına alarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ilişkin çok önemli görsel belgelerini oluşturdular.

Manaki Kardeşlerin 1905 ve 1926 yılları arasında çekmiş olduğu filmlerin tamamı Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve UNESCO’nun maddi destekleriyle restore edilerek dijital ortama aktarıldı.

Etkinlik Programı

ESR Film, Sinematek Makedonya ve MSGÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema – TV Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Manaki Kardeşler İstanbul’da etkinliğinin açılışı, 6 Kasım 2014 Perşembe günü Prof. Sami Şekeroğlu Sinema – TV Merkezi’nde yapılacak. Manaki Kardeşlerin bütün filmlerinin DCP kalitesinde gösterileceği özel etkinliğe Makedon besteciler Blagoi Maratov ve Bojan Maratov canlı performanslarıyla eşlik edecekler. Sinemacı kardeşlerin 1898 ve 1940 yılları arasında çekmiş olduğu çeşitli fotoğraflarından oluşan sergi de yine Prof. Sami Şekeroğlu Sinema – TV Merkezi’nde izlenebilecek.

7 Kasım 2014 Cuma günü düzenlenecek ‘Manaki Kardeşlerin Kültür Mirası’ konulu panele Makedonya Sinematek Direktörü Mimi Gjorgoska Ilievska, Makedonya Sinematek Arşivi Dairesi Başkanı Igor Stardelov ve Makedonya Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Robert Jankulovski katılacak.