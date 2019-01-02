T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayınlandı

İSTANBUL, (DHA) – Balkan ve Karadeniz konularını çalışan akademisyenlere temel bir bilimsel araştırma alanı yaratmayı amaçlayan ‘Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı

02 Ocak 2019 13:01

İSTANBUL, (DHA) – Balkan ve Karadeniz konularını çalışan akademisyenlere temel bir bilimsel araştırma alanı yaratmayı amaçlayan ‘Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı. Yılda iki defa yayınlanacak olan dergi Türkçe ve İngilizce akademik yayın başvurularını kabul ediyor.

Editörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu’nun üstlendiği Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı. Bölgesel öneme sahip meseleler üzerine kültürlerarası ve disiplinler arası bir yaklaşım geliştirmek amacıyla yayın hayatına başlayan dergi, tarih, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, kültür, sanat, coğrafya, edebiyat, teoloji, etnografya ve çevre bilimleri üzerine odaklanıyor. Dergi, Balkan ve Karadeniz konularını çalışan akademisyenlere temel bir bilimsel araştırma alanı yaratmayı amaçlıyor.

Balkanlar ve Karadeniz bölgeleri üzerine yoğunlaşan derginin yardımcı editörlüğünü Sakarya Üniversitesi’nden Dr. Hakan Demir, Dr. Deniz Ertuğ, İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Fuat Tuncer, Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisi Jahja Muhasilovic, ODTÜ doktora öğrencisi Keisuke Wakizaka ve 29 Mayıs Üniversitesi doktora öğrencisi Cengiz Yolcu yapıyor.

Yılda iki defa yayınlanacak olan dergi Türkçe ve İngilizce akademik yayın başvurularını kabul ediyor. Derginin ilk sayısında Tihomir Cipek, Mehmet Hacısalihoğlu, TsvetelinaTsvetkova, Boban Batricevic, Admir Mulaosmanovic, Anđelko Vlašić, Cengiz Yolcu ve Elif Selin Çalık’ın araştırmaları yer alıyor. Derginin ilk sayısına derginin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABalkanKaradenizKaradeniz Araştırmaları DergisininYıldaTürkçeEditörlüğünü Yıldız TeknikProf Dr Mehmet HacısalihoğlununBölgeselDergi BalkanBalkanlarSakaryaDr Hakan Demir Dr Deniz ErtuğGelişimSiyaset Bilimi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24