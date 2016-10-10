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Yaşam

Balıklı semti sakinleri, 20 yıldır karanlıkta oturuyor

Evlerinde hiçbir elektrikli alet bulunmayan köylüler, halen gaz lambası ve lükslerle aydınlanıyor

10 Ekim 2016 13:55

Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal kesimindeki Balıklı semti Çambeyli Mahallesi'ne 20 yıldır elektrik verilmiyor. Aboneliklerinin kabul edilmesine rağmen elektrik alamdıklarını söyleyen köylüler, duruma tepki gösterdi. 

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 40 hanede 150 kişinin oturduğu Çambeyli'ye 20 yıldan bu yana elektrik verilmemesi nedeniyle köylüler, zor şartlar altında yaşıyor. Evlerinde hiçbir elektrikli alet bulunmayan köylüler, halen gaz lambası ve lükslerle aydınlanıyor. 


800 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvanla günlük 5 ton süt üretiminin gerçekleştirildiği, dışarı hiç göç vermeyen Çambeyli'ye elektrik bağlanması için bugüne kadar çalınmadık kapı bırakılmamış. Tütün ve haşhaş üretiminin yanı sıra fıstık çamı üreticiliği ile Bergama Kozak'ın küçük bir modelini oluşturan Balıklı Mahallesi'nin 3'te 1'inin oturduğu  Çambeyli sakinleri, ilgili yerlere gerekli resmi başvuruları yaptı. 

Verilen mücadale sonunda elektrik abonelikleri gerçekleştirildi. Ancak, geçen yıl Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, evraklarda eksiklik olduğu belirtildi. Bunun üzerine Balıklı Mahallesi Muhtarı Nuri Urhan, eksik evrakları tamamladı ancak buna rağmen yine elektrik bağlanmadı.

 

"Mücadelenin sembolü oldu"

 

Çambeyli de elektrik bağlanması için başlatılan mücadelede sembol bir isim de ortaya çıktı. 20 yıldır her seçim döneminde, köye gelen politikacılar konuşurken devamlı çakmağını yakıp, söndüren 65 yaşındaki Arif Demir, "Bu ne?" diyen politikacıların dikkatini çekti. "Çakmak çakan adam" olarak tanınan Demir sayesinde politikacılar, köyün elektrik sıkıntısından haberdar oldu. İktidarı, muhalefeti her seçim döneminde Çambeyli'ye elektrik sözü verdi.

Muhtarlık seçimleri bile, bu elektrik vaadine göre şekillendi. Ancak yine de Çambeyli elektriğe kavuşamadı. Elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik'in "Programa alınacak" diyerek, kendilerinin oyalandığını belirten Muhtar Urhan, köylülerin çektikleri çilenin sona ermesi için yetkililerden yardım istedi. Muhtar Urhan, elektrik bağlanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtirti.

 

 

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