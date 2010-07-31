Balikesir'de kaza: 1 anne ve 3 çocuğu öldü

T24- Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna otomobil çarptı. Anne ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Bir başka kaza da Kütahya'da gerçekleiti. Freni boşalan bir kamyonun iki ev ve bir ahıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Balıkesir:

Kaza, dün saat, 23.30 sıralarında, Çanakkale-İzmir karayolu üzerindeki Ali Kemal Deveciler Caddesi'nde meydana geldi.



Çanakkale'den Edremit istikametine gitmekte olan Hüseyin Avni Kahyaoğlu, yönetimindeki 35 AVN 85 plakalı otomobiliyle, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Saliha Özçelik(28) ile çocukları Mehmet (9), Hatice (7) ve Alperen Özçelik'e (1) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilin plakası yola düşerken, anne ve 3 çocuğu yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verirken, sürücü Kahyaoğlu otomobiliyle hızla kaza yerinden uzaklaştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve 3 çocuğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Otomobilinin plakasını kaza yerinde düşüren sürücü Kahyaoğlu ise polisin yolları tutması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Anne Saliha Özçelik ve 3 çocuğunun cesedi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücününü alkollü olup olmadığının yapılacak testlerden sonra kesinlik kazanacağı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kütahya:

Kütahya'da freni boşalan kamyonun iki ev ve bir ahıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Ahmet Karakaya (36) idaresindeki 43 NF 166 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonun freni, il merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Söğütyayla köyü girişinde boşaldı.



Kontrolden çıkıp hızlanan kamyon, ilk olarak çarptığı Osman Çetin'in evini kısmen yıktı, daha sonra kardeşi Ahmet Çetin'in evi ve ahırına çarparak durabildi. Bu sırada elektrik ve telefon direkleri de yıkıldı.



Kamyonda bulunan Mehmet Talaz (70), olay yerinde yaşamını yitirdi.



Sıkıştığı kamyondan itfaiye kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1 saatte aracın şasisini kesmesi sonucu kurtarılan sürücü Ahmet Karakaya ile Ahmet Akpınar (36), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Bu arada, jandarma ekipleri, Osman ve Ahmet Çetin'in evleri ile müştemilatında hasar tespiti yaptı. Evi kısmen yıkılan Osman Çetin ve ailesi, geçici olarak komşularının evine yerleştirildi.



