Balıkesir'de gırtlak kanseri ve işitme kayıpları tedavi edilecek

BAÜN Vakfı ile Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından Kulak, Burun, Boğaz (KBB) ve Baş, Boyun Cerrahisi Bölümü\'ne bağışlanan ‘Videolaringostroboskopi’ ve ‘İşitsel Uyarılmış Potansiyeller’ cihazları hizmete alındı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, her iki vakfın da yönetiminde yer alan Ziyaettin Tan ve Mevlüt Yolcu ile birlikte hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal’ın eşliğinde KBB ve Baş, Boyun Cerrahisi Bölümünü ziyaret eden Rektör Özdemir ve vakıf üyeleri, cihazların üniversiteye ve Balıkesir halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

\'TÜRKİYE\'DE YALNIZCA BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ\'NDE VAR\'

KBB ve Baş, Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Haşmet Yazıcı, Videolaringostroboskopi cihazının başta gırtlak kanseri vakaları ile ses telleri rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde kullanıldığını belirterek, bu vakaların artık İzmir ve Bursa gibi illere sevkine gerek kalmayacağını söyledi. İşitsel Uyarılmış Potansiyeller cihazının da başta bebek ve yetişkinlerdeki detaylı işitme testleri, denge rahatsızlıkları, yüz felci vakalarının yanı sıra bilimsel araştırmalar ve hayvan deneyleri gibi alanlarda kullanıldığını belirten Yazıcı, cihazın mevcut kapasite, yazılımı ve donanımı ile Türkiye’de yalnızca Balıkesir Üniversitesi\'nde bulunduğuna dikkat çekti. İşitme kaybının zamanında tespit edilememesinin çocukluk çağında fizyolojik, psikolojik ve sosyal problemlere sebep olabildiğini söyleyen Yazıcı, cihazın bu anlamda çok erken dönemde kısa sürede işitme testini gerçekleştirebilmesi bakımdan da önemli olduğuna dikkat çekti.

BALIKESİR’DEN ÇEVRE İLLERE HASTA SEVKİ AZALIYOR

Başhekim Prof. Dr. Ali Engin Ulusal, vatandaşlar için nitelikli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yoğun bir biçimde çalıştıklarını belirterek, üniversite yönetimine, vakıf yöneticilerine ve tüm hayırseverlere destekleri için teşekkür etti. Hastanenin her geçen gün gerek personel yapılanması, gerekse teknolojik donanımı ile gelişimini sürdürdüğünü belirten Ulusal, her iki cihazın da ilgili alanlarda Balıkesir’den farklı illere sevklere gerek bırakmadan vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

BAÜN Rektörü ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Kerim Özdemir de, “Üniversitemiz her alanda Balıkesir’e değer katmayı ilke ediniyor. Kamu yatırımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkıları ile hastanemizin hizmet ağı ve kapasitesi daha da genişledi. Balıkesirlilerin sağlık problemleri nedeniyle çevre illere sevkinin önüne geçiyor olmak önemli. Üniversite vakfı ile Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı yöneticilerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

