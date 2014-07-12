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Balıkesir'de maden ocağında toprak kayması: 2 işçi öldü

Balıkesir'de bir maden ocağının girişinde meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

12 Temmuz 2014 01:53

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir maden ocağının girişinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 işçi öldü hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gözlüçayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren maden ocağının girişinde yeni açılan bacanın bulunduğu alanda toprak kayması sonucu işçiler Mehmet Tunç (35), Ramazan Baraç (37), Ramazan Argun ve İsmail Manay göçük altında kaldı.

Bu sırada maden ocağının dışında bulunan işçilerden Mehmet Baraç, olayın hemen ardından ocağa girerek Ramazan Argun ve İsmail Manay'ı toprak altından çıkarmayı başarırken, yeğeni Ramazan Baraç ile Mehmet Tunç'a ulaşamadı.

Mehmet Baraç'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda işçiler Baraç ve Tunç'un cesetlerine ulaşarak, toprak altından çıkardı.

Yaralı işçiler Argun ve Manay ise İvrindi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Baraç ve Tunç'un cesetleri otopsi için İvrindi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Balıkesir Valisi Ahmet Turhan ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Salih Göldal da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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