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'Yaşam odaları zorunlu olsun' önerisi AKP oylarıyla reddedildi

Soma'da 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen yaşam odaları ile ilgili CHP'nin 'madenlerde yaşam odaları zorunlu olsun' teklifi AKP tarafından reddedildi

10 Temmuz 2014 20:31

CHP'li milletvekillerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasa görüşmeleri sırasında, madenlerde yaşam odalarının zorunlu hale getirilmesinin de yasaya dahil edilmesi için önergesi, AKP oylarıyla reddedildi.

 

Bakan Çelik: Katılmıyorum

 

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberinde CHP'lilerin konuyu gündeme getirmeleri üzerine, toplantıda hazır bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de söz aldı. Çelik, CHP'lilerin madenlerde yaşam odalarının zorunlu hale getirilmesine ilişkin teklife katılmadığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı da, Bakan Çelik'in yaklaşımını, twitter hesabından, "Bakan, madenlerde yaşam odalarının kurulması ile ilgili önergemize katılmıyorum dedi" mesajıyla başlatı. Bakan'ın görüş bildirmesinin ardından, komisyonda yapılan oylamada, önerge AKP oylarıyla reddedildi.

 

Yaşam odası 530 bin TL

 

Türkiye'deki yasal mevzuat, madenlerde yaşam odası kurulmasını zorunlu kılmıyor.

Oysa Avrupa Birliği mevzuatında, madenlerde yaşam odası kurulmasına ilişkin yasal zorunluluk var.

Türkiye, yine yaşam odasını zorunlu kılan Uluslarası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ilgili sözleşmesini de 19 yıldır imzalamıyor.

Türkiye'de, yasal olarak zorunlu olmadığı için pekçok madende bulunmayan yaşam odaları yaklaşık 40 kişi kapasiteli. Bu odaların kurulmasının yaklaşık fiyatı ise 250 bin ABD Doları (530 bin TL)

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