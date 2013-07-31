Balıkesir'de alevler yeniden yükseldi

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından bir bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükselmeye başladı.

Tilkicik ve Sarıçayır köyleri yakınındaki arazide ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken birkaç noktada rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. Bu nedenle başka bölgelerde bulunan görevlilerden bir bölümü, buraya sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, karadan arazözler, havadan uçak ve helikopterlerle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Çevre belediyelere ait araçlarla da yangın bölgesindeki tanker ve arazözlere, su ile yakıt ikmalinde bulunuluyor.

Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, yangının kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle birkaç noktada yeniden alevlendiğini söyledi.

Bölgede çok ciddi bir rüzgar bulunduğuna ve bunun da alevlerin yükselmesine yol açtığına dikkati çeken Turhan, "Ekiplerimiz elinden geldiğince söndürmeye çalışıyor ancak rüzgar ve engebeli arazi yapısı, buna imkan tanımıyor. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.