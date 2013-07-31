Balıkesir'deki yangında bin hektar orman alanı zarar gördü

Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Kepsut ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

İlçeye bağlı Sarıçayır köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Turhan, yaptığı açıklamada, bu yerleşim biriminde 4 evin yandığını belirtti.

Gece havanın rüzgarlı olduğunu ve yüzden alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarında sıkıntılar yaşandığını dile getiren Turhan, "Yangının etrafını çevirdik, kontrol altına aldık. Şu an itibarıyla çok ciddi bir sorun kalmadı. Arazi çok engebeli. Bin hektardan fazla alan zarar gördü. Bunun içinde tarım arazileri de var" dedi.

Zaman zaman tellerin kopması ya da basit ihmallerden kaynaklanan yangınlar çıkabildiğini vurgulayan Turhan, yangının, bir köydeki tarım arazisinden çıktığının tahmin edildiğni anlattı.

"Valilik imkanlarıyla meraların ve otların yanması nedeniyle hayvanların yem ihtiyacını karşılamaya çalıştıkları" bilgisini veren Turhan, ilk fırsatta köylülere gıda, hayvanlarına da yem takviyesi yapacaklarını, devamında da ekonomik durumlarını göz önüne alarak vatandaşlara gerekli yardımlarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.