Balıkesir'de 9 milletvekilinden 5'ini AK Parti, 3'ünü CHP, 1'ini de İYİ Parti çıkardı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de resmi olmayan seçim sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

Balıkesir’de 3 bin 219 sandıkta kayıtlı olan 945 bin 92 seçmenden 858 bin 5’i sandık başına gitti. Yüzde 99.97’si açılan sandık sonuçlarına göre Balıkesir’de meclise gidecek olan 9 milletvekilinden 5’i AK Parti, 3’ü CHP, 1’i ise İYİ Parti’den oluşuyor. Balıkesir’deki oyların yaklaşık yüzde 40.38’ini alan AK Parti’den sıralamaya göre eski il başkanlarından Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir milletvekili olmaya hak kazandı. Oyların yaklaşık yüzde 22.71’ini alan CHP’de ise Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin meclise gitmeye hak kazanan milletvekilleri oldu. Seçimlerde yaklaşık yüzde 14.93 oy alan İYİ Parti’de ise mevcut milletvekili olan İsmail Ok yeniden seçildi.

Balıkesir’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayip Erdoğan oyların yüzde 47.39’unu alırken, Muharrem İnce Yüzde 39.54, Meral Akşener ise yüzde 10.36 oy aldı.

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