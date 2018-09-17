Balıkesir'de 187 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın çelenk sunması ile başlayan kutlamalar, merkez Karesi ilçesindeki Ercan Kıvrak İlkokulu’nda düzenlenen törenle devam etti. Törene Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yeni eğitim-öğretim yılı mesajı okundu.

Vali Ersin Yazıcı, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kent genelinde 187 bin 843 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi. Eğitim ve öğretim kalitesinin giderek arttığını belirten Vali Yazıcı, il genelindeki okullarda 15 bin öğretmenin görev yapacağını söyledi.

Balıkesir’in yeni eğitim-öğretim dönemine hazır olduğunu ifade eden Yazıcı, “Bütün öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz, eğitimin kalitesini bir tık daha yukarı alabilmek için, başta ülkesini seven, ülkesinin değerlerini koruyan ve yaşatmaya devam eden nitelikli insan yetiştirmek için seferber oldular. Balıkesir’in eğitiminin niteliğini geliştirmek adına hep birlikte kenetlendik. İnanıyoruz ki, güzide öğretmenlerimizle, Balıkesir’deki tüm öğretmen arkadaşlarımızla bu kutlu yolculukta başarıya ulaşacağız. Türkiye’nin değerleriyle donatılmış, insani değerlerle donatılmış, milli ve manevi değerlere saygılı bir gençlik yetiştireceğiz. Bunu ülkemiz için yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri halkoyunları gösterisi sunarken, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Daha sonra İlköğretim Haftası ve Ercan Kıvrak İlköğretim Okulu’nun yeni ek binasının açılışı yapıldı. Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere satranç takımı ve kitap hediye etti.



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