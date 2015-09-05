Balıkçılar iklim değişikliğini hissediyor

Buzdan dağlar… Mia Lindenhann'ın çocukluğu

bu dağlarda geçmiş. Kutupların 250

km. kuzeyinde. Köy sakinleri buzda avcılık ve balıkçılık

yaparak yaşamını

sürdürüyor. Ama alışık oldukları çevre günden güne değişiyor…

Lindenhann “Ben çocukken buz dağları daha büyüktü; böyle küçük buz parçaları

yoktu“ diyor.

Fjord'daki balıkçıklar için bu büyük bir değişiklik demek. Yüksek sıcaklıklar

yüzünden buzullar geç oluşuyor ve erken parçalanıyor. Daha az buz balıkçılık

sezonunun uzamasına yol açıyor. Fakat bu geleneksel balıkçılık yöntemleri ile

avlanmayı imkânsızlaştırıyor. Eskiden köpeklerle avlanma

yapılıyor ve balıklar buz

altından çıkarılıyordu. Fakat artık buz erken eriyor.

Grönland Üniversitesi profesörü Birger Poppel, “Buz oluşur ve parçalanırken, adeta

bir buz çamuru oluşuyor. Bu dönemde ne tekne ile açılmak, ne ağ atmak ne de balık

tutmak mümkün” şeklinde konuşuyor.

Suyun ısınması geleneksel türlerden Atlantik dilbalığı gibi balıkların daha az

tutulmasına neden oluyor. Grönland sakinlerinin hayatta kalabilmek için iklim

değişikliğinin yarattığı çevresel değişikliklere hızla ayak uydurması gerekiyor.