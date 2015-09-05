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Yaşam
Deutsche Welle

Balıkçılar iklim değişikliğini hissediyor

Balık, Grönland’ın en önemli ihracat ürünü. Ancak balıkçılar iklim değişikliği nedeniyle geleceklerinden kaygılı.

05 Eylül 2015 15:53

Buzdan dağlar… Mia Lindenhann'ın çocukluğu
bu dağlarda geçmiş. Kutupların 250
km. kuzeyinde. Köy sakinleri buzda avcılık ve balıkçılık
yaparak yaşamını
sürdürüyor. Ama alışık oldukları çevre günden güne değişiyor…

Lindenhann “Ben çocukken buz dağları daha büyüktü; böyle küçük buz parçaları
yoktu“ diyor.

Fjord'daki balıkçıklar için bu büyük bir değişiklik demek. Yüksek sıcaklıklar
yüzünden buzullar geç oluşuyor ve erken parçalanıyor. Daha az buz balıkçılık
sezonunun uzamasına yol açıyor. Fakat bu geleneksel balıkçılık yöntemleri ile
avlanmayı imkânsızlaştırıyor. Eskiden köpeklerle avlanma
yapılıyor ve balıklar buz
altından çıkarılıyordu. Fakat artık buz erken eriyor.

Grönland Üniversitesi profesörü Birger Poppel, “Buz oluşur ve parçalanırken, adeta
bir buz çamuru oluşuyor. Bu dönemde ne tekne ile açılmak, ne ağ atmak ne de balık
tutmak mümkün” şeklinde konuşuyor.

Suyun ısınması geleneksel türlerden Atlantik dilbalığı gibi balıkların daha az
tutulmasına neden oluyor. Grönland sakinlerinin hayatta kalabilmek için iklim
değişikliğinin yarattığı çevresel değişikliklere hızla ayak uydurması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Balık GrönlandMia LindenhannLindenhannBirger PoppelAtlantikDeutsche Welle Türkçe DW PCB/BÖ/AG/BS

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