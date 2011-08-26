-Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - İstanbul'daki balıkçılar, 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, Gürpınar'daki Balıkçılar Derneği önünde tekne balıkçılarıyla ağların onarımını yaptıklarını belirtti. Balcı, gelecek haftadan itibaren balık fiyatlarının ucuzlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Tüm balıkçılar aylardır 1 Eylül'ü bekliyor. Balıkçılar o günü iple değil balıkçı tabiriyle 'ağla' çekiyor. Marmara genelindeki balıkçılar geçtiğimiz yıl gerek denizdeki hava koşulları, gerek balık azlığı nedeniyle verimli bir sezon geçiremedi. Bu yılki sezon açılışı Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Bereket, bolluk geleceğine inanıyoruz.'' Bu yıl tüm balıkçıların iki bayramı bir arada yaşayacağını dile getiren Balcı, ''1 Eylül'de hepimiz 'vira bismillah' diyerek denize açılacağız. Tekne ve balık ağlarıyla ilgili hazırlıkları yaptık. Bu sene deniz hem tüketicinin hem de balıkçının beklentisini karşılayacak. Herkes bol bol balık yiyebilecek'' ifadesini kullandı.