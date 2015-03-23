Balıkçı teknelerine kredi engeli

Son 51 yılın en sert geçen kışı, balıkçıları zor durumda bıraktı. Fırtınadan dolayı balıkçılar, günlerce denize ağ atamadı. Balıkçıların teknelerine kredi borçları sebebiyle el koyulmaya başlandı. Balıkçılar, kredi borçlarının ertelenmesini ve avlanma sezonunun bir ay uzatılmasını istiyor.

Geçen yıl tarım alanlarına büyük zarar veren afetler, denizlerde de kendini gösterdi. Sert ve fırtınalı geçen kış sebebiyle yaklaşık iki ay denize açılamayan balıkçılar, kredi borçlarını ödeyemez duruma geldi. Ziraat Bankası, birçok balıkçı teknesine Haciz başlatarak el koydu. Balıkçılar, kredi borçlarının ertelenmesini ve av sezonunun bir ay uzatılmasını talep ediyor. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği ve İzmir Deniz Ürünleri Balık Avcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, avcılıkla geçimini sağlayan balıkçıların zor durumda olduğunu belirterek, 15 Nisan’da sona erecek olan avlanma sezonunun 15 Mayıs’a kadar uzatılmasını istedi.

Son 51 yılın en sert geçen kışı, balıkçıları zor durumda bıraktı. Fırtınadan dolayı balıkçılar, günlerce denize ağ atamadı.

Şaban Gündüz'ün Zaman'da yayımlanan haberine göre, balıkçıların ekmek teknelerine kredi borçları sebebiyle el koyulmaya başlandı. Yaşananların doğal afet olarak kabul edilmesini isteyen Egeli balıkçılar, Ziraat Bankası kredi borçlarının ertelenmesini ve 15 Nisan’da sona erecek avlanma sezonunun bir ay uzatılmasını istiyor.

Yasağın kalktığı eylülden bu yana yaklaşık iki ay denize açılamadıklarını kaydeden Birlik Başkanı Mehmet Aksoy, “Hal böyle olunca da kredi borcumuzu ödeyemez olduk. Sıkıntımızı anlatmak için Ankara’ya Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne gittik. ‘Mağdurun yanındayız, hava şartlarından zarar görenlere destek veriyoruz.’ diyen yetkililer, bizi, ‘Fırtınaya, hava şartlarına karışamayız.’ diye toplantı masasından kaldırdı. Aynı müdürlük, fırtına sebebiyle patlayan balık çiftlikleri için özel önlem alıyor, bize gelince karışmıyor. Balıkçılarla ilgilenen bir kurum yok.” diye konuştu. İzmir’de kendi birliğine bağlı 60 tekne, bundan da ekmek yiyen yaklaşık 4 bin kişi olduğunu aktaran Aksoy, şöyle devam etti: “Bu sene yeterince balıkçılık yapamadık. Banka kredilerini ödeyemiyoruz. Mağduruz. Benim tekneme haciz geldi. Yüksek faizle para alarak ancak çözdürebildim. Bir arkadaşınkine de el koyuldu. Şu anda bir tanesini de Ziraat Bankası satışa çıkardı. Sektör olarak banka kredisinin ertelenmesini ve sezonun 15 Nisan’dan 15 Mayıs’a uzatılmasını istiyoruz.”

'Bizde yasak olduğundan Ege'nin balıklarını Yunanistan avlıyor'

Havaların ısınmasıyla Ege Denizi’ne geçen balıkları avlamak istediklerini, bunun için de yasak sezonunun bir ay ertelenmesini istediklerini vurgulayan Aksoy, “Bize yasak olduğundan Ege Denizi’ni ortak kullandığımız Yunanistan balık avlıyor. Bakanlığa biz de avlayalım diyoruz, ‘Yok, yasak’ diyorlar. Katma değeri yüksek olan palamut, istavrit, kolyoz ve orkinos gibi balıkların Ege’den geçiş döneminde bize avlanma izni verilmiyor ama aynı denizi kullandığımız Yunanistan avlıyor. Sonra avladıkları balıkları Ayvalık’tan İzmir piyasasına sokuyor.” diye konuştu. Ege Denizi’nde bilimsel bir araştırma yapılmasını da isteyen Aksoy, “Hangi balık hangi aylarda havyar atıyorsa o balığın avcılığı yasak olsun.” önerisinde bulundu.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de kredi borçlarının ötelenmesinin balıkçılara biraz nefes aldırabileceğini, sıkıntıların hafifletilmesi için en büyük önleminse avlanma yasağının bir ay ertelenmesi olduğunu söyledi. Ağır hava şartları sebebiyle 2009 yılında avlanma yasağının ertelendiğini hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti: “Aynı kötü şartların yaşandığı bu sezonda, yine av yasağı ile ilgili bir düzenleme yapılması lazım. 15 Nisan’da sona erecek olan avlanma sezonunun, 15 Mayıs 2015 tarihine kadar uzatılmasını talep ediyoruz.”

‘Ziraat, teknelerine el koymaya başladı'

Sert geçen kışın balıkçılık sektöründe mağduriyetleri artırdığına dikkat çeken DTO Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yalavaç ise yaşananların doğal afet sayılması gerektiğini vurguladı. Kötü hava şartları sebebiyle balıkçıların günlerce denize açılamadığını belirten Yalavaç, “Ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar, borçlarını dahi ödeyemez hale düştü. Ziraat Bankası, alacağını tahsil etmek için balıkçı gemilerine teker teker el koymaya başladı. İcra talebiyle el koyulan ve seferden men edilen tekne sayısı gittikçe artıyor. Bu nedenle balıkçılarımızın Ziraat Bankası’na olan tarım kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda av sezonunu uzatacak değişiklik yapılmalı. Bu şekilde su ürünleri avcılığı kooperatifleri, biraz da olsa nefes alma imkanına kavuşacak.” diye konuştu. İcra takibine düşen 32 metrelik balıkçı teknesi sahibi Sedat Özbalık ise bu sene kış şartlarının kötü gitmesinden dolayı kredi borcunu ödeyemediğini söyleyerek erteleme istedi.