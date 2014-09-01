Av yasağını atlatan balıkçılar hava muhalefetine takıldı

Av yasağının sona ermesiyle İstanbullu balıkçılar tekneleriyle denize açıldı. Hava muhalefetine takılan balıkçıların ilk gün yüzü gülmedi. Ağlarına az da olsa istavrit takılan bazı balıkçılar ise balık tutmanın mutluluğunu yaşadı.

Balık av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasının ardından İstanbullu balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Özellikle Karadeniz’deki elverişsiz hava koşulları yüzünden bazı balıkçılar ise avlanmaya çıkamadı. Açılan birçok tekne ise boş döndü. Kumkapı’daki balık halinde de av yasağının son bulmasıyla hareketlilik başladı. Hava muhalefeti sebebiyle balıkçılar ilk gün hayal kırıklığına uğradı.

Hakkı Memiş adlı balıkçı ilk gecelerinin çok kötü geçtiğini söyledi. Fırtına sebebiyle Karadeniz’e açılamadıklarını ifade eden Memiş, “Vira molanın sonu boş” diye konuştu. Kenan Baysal adlı balıkçı da amaçlarının halka ucuza balık yedirmek olduğunu hava koşullarının düzelmesiyle bol miktarda balık yakalanmasını umduklarını söyledi. Bazı balıkçılar ise trolle avlanma sebebiyle Marmara’da balık kalmadığını ve hale gelen çoğu balığın Çanakkale’de avlandığını savundu. Balıkçılar özellikle palamut bolluğu beklediklerini de sözlerine ekledi. Balıkçıların ortak temennisi ise ilerleyen günlerde havaların düzelmesi ve balık bolluğunun yaşanması oldu.