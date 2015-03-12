Kumkapı Balıkçılar Çarşısı tarihe karıştı

1988 yılından beri Kumkapı’da faaliyet gösteren Balıkçılar Çarşısı bugün tarihe karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde yıkım işlemlerine başladı.

DHA'nın haberine göre, Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan 33 işyeri iş makineleriyle tamamen yıkıldı. Avrasya Tüp Geçidi Projesi kapsamında yıkılan Kumkapı Balıkçılar Çarşısı, geçici olarak Samatya’ya taşındı.

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Dernek Başkanı Harun Yıldız, projenin olumlu olduğunu belirterek, “Burası 1988 yılında merhum Turgut Özal zamanında yapıldı ve şimdiye kadar da tarihi yarımadada hizmet verdi. Avrasya Tüp Geçidi Projesi nedeniyle burasının artık kamu yararına bırakılması gerektiği bizlere söylendi. Bu yönde de destek verdik. Çünkü İstanbul trafiği nedeniyle burada zaten uzun süredir zorluk çekiyorduk” dedi.

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda restoran sahibi olan Engin Yıldız ise “Yaklaşık 25 yıldır buradaydım. Böyle bir proje olduğu için yıkılması gerekiyordu. Bizim için de geçici bir yer yaptılar. Bu proje için feda olsun” diye konuştu.