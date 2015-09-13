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Sağlık

Balık yemek depresyonu önlüyor

Çin'de yapılan bşr araştırma balık tüketimi ile depresyon arasındaki ilişkiyi ortaya koydu

13 Eylül 2015 11:11

Balık tüketimi ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen 26 farklı araştırmayı analiz eden Çinli uzmanlar, çok balık yemenin depresyona karşı koruma sağladığı sonucuna vardı.

Toplam 150 bin kişinin katıldığı araştırmaların incelendiği çalışmada, çok balık yiyenlerin depresyon riskinin yüzde 17 azaldığını gösterdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, uzmanlar bu durumu balıktaki yağ asitlerinin çeşitli açılardan beyin faaliyetleri için önemli olmasıyla açıklıyor.

Epidomoloji ve Kamu Sağlığı Günlüğü adlı bilimsel yayında yer alan çalışmayı gerçekleştiren Çinli uzmanlar, balık tüketimi ile depresyon arasındaki ilişkiyle ilgili çok sayıda araştırma yapıldığını ancak bunlardan karmaşık sonuçlar alındığını vurguladı.

Çinli bilim insanları farklı araştırma türlerini incelediğinde, çok balık yemenin depresyona karşı koruyucu etkisinin sadece Avrupa'da yapılan çalışmalarda alındığını fark etti ancak bunun sebebi anlaşılamadı.

Uzmanlar daha sonra konuyla ilgili 2001'den bu yana yapılan tüm araştırma verilerini derlediler ve yaptıkları hesaplar sonucu, hem erkeklerde hem de kadınlarda balık yemekle depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu gördüler.

 

Yağlı asitler ve sağlıklı beslenme

 

Olası bir açıklama balıktaki Omega 3 yağ asitlerinin depresyonda rol oynadığı düşünülen beyindeki dopamin ve serotonin kimyasalları açısından önemli olması.

Bir başka açıklama da çok balık yiyenlerin genel olarak sağlıklı beslendikleri için ruh sağlıklarının da daha iyi olması.

Qingdao Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dongfeng Zhang "Yüksek oranda balık tüketimi depresyonun ilk aşamalarında durdurulmasında faydalı olabilir. Bu ilişkinin balığın türüyle değişip değişmediğini görmek için daha fazla araştırma yapılması gerek" dedi.

 

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