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Yaşam

Balık tutarken tren çarptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, demir yolu köprüsü üzerinde balık tutan 50 yaşındaki Mehmet İpek'e yük treni çarptı.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, demir yolu köprüsü üzerinde balık tutan 50 yaşındaki Mehmet İpek'e yük treni çarptı.

Bacağı kopan talihsiz adam düştüğü derede kayboldu. Bandırma'ya bağlı Aksakal Beldesi'ndeki Karadere'de balık tutan Mehmet İpek, demiryolu köprüsüne çıktı. İpek'e, Ali İ.'nin makinistliğini yaptığı 33024 sefer sayılı yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağı kopan İpek, dereye düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, derede kaybolan İpek'in bulunması için çalışma başlattı. Balıkesir Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ile dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları geç saatlere kadar sürdü. Marangozluk yapan İpek'in, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bor madenini taşıyan yük treni ise makinist Ali İ.'nin ifadesinin alınmasının ardından, 3 saatlik rötarla İzmir yönüne hareket etti.

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