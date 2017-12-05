Balık çiftliklerine tepki: Gerze'yi kafese koyamazsınız

Sinop-Gerze arasında sahile yapılmak istenen balık çiftliklerini yöre halkı ve balıkçılar protesto etti. Balık çiftliklerinin yapılmaya başlanması planlanan Töngel Sokağı sahilinde eylem yapan Gerzeliler "Gerze’yi kafese koyamazsınız" sloganı attı.

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberine göre geçen yıllarda termik santral mücadelesi veren ve kazanan Gerze Halkı yine Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP) çatısı altında bir araya gelerek çevre mücadelesi vermeye başladı. Termik santral yaptırmamaktaki kararlığını balık çiftliklerinde de sürdüreceğini belirten Gerze halkı bu eylemin bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yapılan eyleme destek veren Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, “Bugün Töngel Sokağı’nda Kafes Balıkçılığı’nı protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Konumu itibariyle oldukça önemli olan Töngel Sokağı belki de hayatının ikinci büyük darbesini yaşıyor. Bu sahiller doğal haliyle dünyanın en güzel yerleri iken Karadeniz Sahil Yolu’nun yapılması ile birlikte gördüğünüz gibi kaya yığını haline geldi. Ardından, ikinci defa denizimizi kirletmek için harekete geçtiler. Bizler buna karşı dimdik duracağız. Son yıllarda Ege ve Akdeniz’de sürdürülen mücadeleler kazanıldı ve buralardan sökülen kafesler şimdi bizim temiz sularımıza getirilmek isteniyor” dedi.