"Balık, balıkçının ağında bile hâlâ denizin kokusunu taşır": Ömrünün büyük bölümünü sürgünde geçiren Filistinli şair Barghuthi, 77 yaşında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

"Balık, balıkçının ağında bile hâlâ denizin kokusunu taşır" gibi dizelerin sahibi, Filistin'in en tanınan şair ve yazarlarından Murid Barghuthi, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İsrail'in kurulmasından yaklaşık 4 sene önce doğan şair, ömrünün büyük bölümünü sürgünde geçirdi. 1967'de Altı Gün Savaşları çıktığında Kahire'de eğitim alıyordu. 30 sene boyunca ülkesine dönmedi.

Barghuthi'nin Türkçeye "Şairin Filistini" adıyla çevrilen "I Saw Ramallah" isimli kitabı uluslararası bir kitleye ulaşmasını sağladı. Kitap, yerinden olan Filistinlilerin yaşadıklarını en iyi şekilde anlatan eserlerden biri olarak kabul ediliyor.