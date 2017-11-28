Bali'de binlerce turist mahsur kaldı

Endonezya makamları Bali adasındaki Agung Yanardağı'nın her an patlama tehlikesi olduğundan Denpasar uluslararası havalimanındaki uçuş yasağını bir gün daha uzattı. Yanardağ küllerinin uçakların motorlarına zarar vereceğinden endişe ediliyor. Ayrıca küllerin piste iniş kalkışları da olumsuz etkileyeceğine işaret ediliyor.

Şu an itibarıyla Bali'de 400 uçuş iptal edildi. İptallerden yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor. Komşu ada Lombok'ta ise havalimanını uçuşlara yeniden açıldı.

Acil barınma yerleri dolu

Bali'deki acil barınma yerlerinin ada halkı tarafından tamamen doldurulduğu, bu nedenle turistlerin barınması ise ilgili sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor. Yerel makamlar yaklaşık 40 bin kişinin riskli bölgeyi terk ettiği, toplamda 00 bin kişinin Agung Yanardağı'nın çevresinden tahliye edilmesi gerektiği açıklandı.

Bali Bölge Valisi ve Turizm Dairesi de mahsur kalan turistlerin barınabilmesi için ücretsiz oda tahsis edilmesi çağrısı yaptı.

Bali'yi her yıl tüm dünyadan milyonlarca turist ziyaret ediyor. Yanardağ uzmanları büyük bir patlamanın olabileceğini, ancak bunun günler ya da haftalar sonra da meydana gelebileceğine işaret ediyor.

1963 yılındaki patlamada bin 600 kişi ölmüştü

Agung Yanardağı son olarak 1963 yılında patlamış, olayda bin 600‘e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Yanardağ geçen Eylül ayında yeniden aktif konuma gelmiş ve en üst seviyede alarm verilmişti. O dönemde de 140 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Endonezya'da toplam 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AFP/dpa/ÇA/HS

© Deutsche Welle Türkçe