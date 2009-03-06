Baldıran otu zehirleyebilir

Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişen bir bitki türü olan "Baldıran otu"nun, yenildiği takdirde zehirlenmeye neden olabildiği bildirildi.



Uludağ Üniversitesi Zehir Danışma Merkezi Sorumlusu, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle göç alan illerinde bitki kaynaklı zehirlenmelere sık rastlandığını hatırlattı.



Bu bitkilerden birinin de halk arasında "Baldıran otu" veya "Ağu otu" olarak bilinen "Conium Maculatum" olduğunu ifade eden Özyurt, söz konusu bitki türünün neden olduğu zehirlenmelerin, hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabildiğini vurguladı.



Özyurt, ilk çağlardan beri bilinen "Baldıran otu"nun ünlü filozof Sokrates'ın ölümüne yol açan bitki türü olduğunu dile getirerek, "Bu bitkinin yaprakları maydanoza benzer ve gövdesinde kırmızımsı lekeler vardır. Doğada genellikle yol kenarlarında yetişmektedir. Çoğu kez maydanoz ve Frenk maydanozu ile karıştırılarak yanlışlıkla yenildiğinde, akut zehirlenmelere neden olur" diye konuştu.



2-3 saatte ölüme neden olabiliyor



UÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt, "Baldıran otu"nun 6-8 gram ağırlığındaki taze yaprağının, bir kişiyi öldürebilecek güçte zehir içerebildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Maalesef bu bitki, pazarlarda da satılabiliyor veya vatandaşlar doğadan toplayarak pişirip, yiyebiliyor. Bazı yörelerde salatasının da yapıldığı biliniyor. Bize bununla ilgili vakalar geliyor. Vatandaşlar bu bitkiyi genelde haşlayarak yiyor. Vatandaşların zehirlenmelerden kurtulmalarının nedeni genelde pişirerek yemeleri. Aslında bu bitki çok zehirlidir. 2-3 saatte ölüme neden olabiliyor. Zehirlenme kusma ve bulantıyla ortaya çıkıyor. El ve ayaklarda uyuşma, baş dönmesi, çift görme şikâyetleriyle genelde hastanelere başvuruyorlar. Müdahale için çok çabuk hareket etmek lazım. Çünkü bilinç kapanabiliyor, solunum durabiliyor. Zehrin özel bir antidotu yok. Biz ancak destekleyici tedaviler yaparak hastaları tedavi edebiliyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz, doğada gördükleri her otu toplayıp, yememeleri."



(AA)

