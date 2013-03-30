Balbay'ın çocukları ile ilgili gereken yapılacak

Meclis Kulisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, konuyla ilgili haberler basında çıkmadan önce bir CHP milletvekilinin kendisini aradığını, Balbay'ın eşine, çocuklarının okuldan alınmasına yönelik telkin ve bildirimlerde bulunulduğunu, çocukların da rahatsız olduğunu söylediğini anlattı. Böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini, konuyu araştıracağını ve gerekeni yapacağını ifade ettiğini kaydeden Avcı, haberler çıkmadan önce kendisinin Gülşah Balbay ile görüştüğünü belirtti.

'Somut herhangi bir şikayetimiz yok'

Avcı, Gülşah Balbay'a ne gibi şikayetleri olduğunu, kimin kendisine ne söylediğini, çocuklara kimin ne dediğini somut olarak ne tür şikayetleri olduğunu sorduğunu belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Gülşah Balbay bana 'somut herhangi bir şikayetimiz yok ama biz babamızı özlüyoruz, ciddi olarak psikolojileri bozulmuş durumda. Okulla ilgili de somut bir şikayetimiz yok' dedi. Ben de kendisine 'gerekirse okula gider, okul müdürü ve çocuklarla görüşürüm ama bu konuyu medyatik hale getirir, bundan da en çok çocuklar rahatsız olur. Çocukların bu yaşta medyatik hale gelmesi, medyada konu olması onların psikolojisini çok olumsuz etkiler. Bunu suhuletle okul yönetimiyle görüşeceğim' dedim. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nü görevlendirdim, 'okulla görüşün ama bunu hiçbir şekilde medya ve çocuklarla paylaşmayın. Okul yönetimini bu çocuklarla ilişkilerinde bu çocuklara davranışında daha duyarlı olmaları konusunda uyarın. Belli ki yaşadıkları ortam sebebiyle çok ileri derecede alınganlıklar olabilir. Onun için çocukları bu işin içine katmadan okul yönetimiyle konuşun ve sonucunu bana bildirin' dedim. Ankara Milli Eğitim Müdürümüz okulun üç müdürüyle görüştü ve herhangi bir sorun olmadığını, çocuklarla hiçbir sorun olmadığını, 'çocuğunuzu okuldan alın' gibi herhangi bir telkinleri, imaları bile olmadığını, ailenin de okuldan memnun olduklarını bildiklerini söylediler. Fakat ben müdürümüzle bu konuşmayı yaptıktan 5 saat sonra internet sitelerinde, 'okuldan atılıyorlar, çocuğunuzu okuldan alın' dendiğine yönelik haberler çıkmış. Ben bunu kuliste öğrendim. Gazeteci arkadaşlar bana bunu sordular, ben okul yönetimiyle konuşmalarını söyledim. Ben 'Gülşah Hanım ile konuştum' demek bir tür piar gibi algılanır endişesiyle bunları son ana kadar söylememeye çalıştım."

Milli Eğitim Müdürü'nü tekrar aradığını ve tekrar okulla görüşmesini söylediğini aktaran Avcı, ayrıca iki müfettiş göndermesini istediğini anlattı. Konuyu daha önce basınla paylaşmamasının nedeninin çocukların, sınıf arkadaşlarının ve okulun rahatsız olmaması olduğunu belirten Avcı, "onları bir şekilde rencide edecek medyatik ilgi beni bakan olarak çok rahatsız eder. Ben çocuklarımızın bu konularla konuşulmasını, tartışılmasını doğru bulmuyorum. Onun için de mümkün olduğu kadar meseleyi medyanın dışında yürütmeye çalıştım" dedi.

'Bir politik beklenti de oluşmuş görünüyor'

Gülşah Balbay'ın okul yönetiminden memnun olmadığını, çocuklarını alacağını, bazı öğretmenlerin çocuklara kasıtlı olarak sıfır verdiğini öğrenince iki müfettiş görevlendirdiğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Şimdi o müfettişlerin raporlarını bekliyorum. Artık iş aleni bir şekilde ilgili tüm taraflara sorulacaktır. Bu konuları biz kendi içimizde varsa bir sorun çözebilirdik. Okulun da kendine göre bir kimliği var. Sınıf arkadaşlarının, öğretmenlerin çocukların rencide olmaması için böylesine politik malzeme olmasına, soru önergesine gerek yoktu. Neticede bundan bir politik beklenti de oluşmuş görünüyor. Keşke öyle olmasaydı. Bana ulaşan bilgilerden okulla, öğretmenlerle ilgili sorun olmadığını, çocukların bu derece rahatsız olacakları bir şeye maruz kalmadıklarına dair duyumlar var ama müfettişlerin vereceği rapordan sonra o açıklamayı yaparız."