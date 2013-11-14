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Politika

Balbay: İç barış için insanların hükümeti de affedebileceği bir yöntem bulunmalı

Balbay: İç barışın yolu, evet bir 'af'tır. Ama ayırmadan

14 Kasım 2013 19:57

Ergenekon davasından hükümlü CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, iç barış için "af" gerektiğini belirterek, "iç barışın yolu, evet bir ‘af’tır. Ama ayırmadan... İnsanların hükümeti de affedebileceği bir yöntem bulunmalı" dedi.

Sosyalist Enternasyonal’in Genel Sekreteri Luis Ayala ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Sincan L Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Gazetecilerin de bulunduğu görüşmede, Balbay, Vatan gazetesinden Murat Çelik'in aktarımı ile şunları söyledi:

“Yaşanan, sürdürülebilir bir durum değil. Bu ülkenin iç barışa ihtiyacı var ve iç barışın yolu bir ‘af’. Ama ayırmadan... İnsanların hükümeti de affedeceği bir yöntem bulunmalı.”

 

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