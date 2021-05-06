Balat Parkı'nda itfaiye binası inşaatına tepki: İtfaiye için düşünülecek en son yer, hem park hem de kilise yanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Balat Parkı'nda, Tur-i Sina Kilisesi'nin yanında itfaiye binası yapmasına Balat'ta yaşayanlar tarafından tepki gösterildi. Etrafı çitlerle çevrilen inşaat ile ilgili İBB'nin ilgili bilgilendirme panolarında, sahilde bulunan itfaiye alanının parkın içine taşınacağı belirtildi.

Balat'ta yaşayan ve bilgilendirme tabelası asılmadan önce inşaat çalışması ile ilgili Sendika.Org'a konuşan Meltem Öztürk şunları söyledi:

"Balat'ta yaşıyorum. İBB, üç gün önce Balat parkında, Tur-i Sina Kilisesi'nin hemen yanında bir inşaata başladı. Ben de 153'ten bilgi almak istedim ama üç gün oldu hâlâ geri dönüş yapmadılar. İnşaatta çalışan işçilere sorunca, Haliç Sahili'nde olan itfaiye binasının parkımızın içine taşınacağını söylediler. Ne 153'ten ne de sosyal medyadan şikayetime bir cevap verildi. İnşaatın çevresine bilgilendirici bir tabela bile koymamışlar ve bugün beton dökülmeye başlandı. Yaptıkları yer itfaiye için düşünülecek en son yer, hem park hem de kilise yanı. Bir tepki de gelmeyeceğini bildikleri için apar topar inşaata başlanmış oldu."

İnşaatta bulunan itfaiye amiriyle görüşen yurttaşlardan edinilen bilgiye göre, acil yapım kararı verildiği için Belediye Meclis kararına ihtiyaç olunmadığını, bilgilendirme afişlerinin geç asılmasının sebebinin de yoğunluktan olduğunu dile getirildi.

"Buradan başka itfaiye için uygun yer bulunmuyor" diyen görevli, daha sonra binanın geçici/prefabrik olduğunu söyledi.

Yurttaşların "Daha uygun bir yer yoksa neden burada geçici oluyor?" sorusu üzerine "O da zamanla kalıcı olabilme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan 153 ve sosyal medya aracılığıyla şikayetler iletildiği, ancak Belediyeden 153 şikayet kayıtlarına hâlâ bir geri dönüş olmadığı gelen bilgiler arasında.