Balâ'da öğrenci yetersizliğinden dolayı 5 okul kapatıldı

Birol KARAKILIÇ- Muhammet BAYRAM/BALÂ (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Balâ İlçesi\'nde öğrenci sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle 5 ayrı mahallede kapatılan okullardaki öğrencilerin bir bölümü taşımalı eğitimle diğer okullara giderken, velileri 8 öğrenciyi okula gönderme kararı aldı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün hazırladığı raporla başkente 70 kilometre uzaklıktaki Balâ İlçesi\'nin Keklicek, Davdanlı, Bektaşlı, Suyugüzel ile Aydoğan mahallelerindeki 5 ilkokul, öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Bu mahallelerdeki öğrencilerin bir bölümü taşımalı eğitimle ilçe merkezinde bulunan Alparslan ve Tuna ilkokulları ile Büyükboyalık Ortaokulunda eğitimlerine devam etmeye başladı. Keklicek Mahallesi\'nde ise 13 öğrencisi bulunan okulun kapatılması ardından 5 çocuk taşımalı eğitimle ilçedeki okullara gönderilirken 8 çocuğun velisi çocuklarını 20 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezindeki okula göndermeme kararı aldı.

Muazzez Aktaş adındaki bir veli, “Çocuklarımız çok küçük. Servislere güvenmiyoruz. Çok küçükler yemeğini yiyemez, tuvaletine tek başına gidemezler. 20 kilometre yola kar da kışta nasıl gidip gelsinler?” diye konuştu.

Keklicek İlkokulu\'nda öğrenci sayısının geçmişte 300 iken bugün 13\'e düştüğünü belirten mahalle sakinleri, çocuklarının iyi bir eğitim almasını istediklerini vurguladı.

\'OKUL AÇILMADI Kİ\'

Keklicek mahallesindeki 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Gülpınar Erdem, “Neden okula gitmiyorsun?” sorusuna, yurt genelinde 14 gün önce eğitim öğretime başlanmasına rağmen, “Okul açılmadı ki” yanıtını verdi. Ardından da “Okulların açılmasını istiyorum. Babam beni ve birinci sınıfa başlayacak kardeşimi Balâ\'ya okula göndermiyor\" dedi.

\'GÖÇE ZORLUYORLAR, TARIM VE HAYVANCILIK BİTİYOR\'

Ramazan Şimşek adındaki veli ise eşini 3 çocuğu ile birlikte köydeki okul kapatıldığı için Ankara’ya göndermek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Her türlü rezilliğe katlanarak burada yaşıyorum. Eğitimi zayıflatarak insanları göçe zorluyorlar. Göç ile birlikte de tarım ve hayvancılık bitiyor. Ankara’ya çocuklarımızın eğitimi için göç etsek ne iş yapacağız.”

Balâ Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, \"Milli Eğitim Bakanlığı METSİS sisteminde görülen oranlar doğrultusunda bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan raporla okullar kapatıldı\" diye açıklama yaptı.



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