Bal ve sosisten sonra çay ve süt tozları hileli çıktı!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın art arda açıkladığı gıda hilelerine çay ve süt tozu da eklendi. Özellikle kahve tüketiminde kullanılan süt tozuna tebeşir tozu karıştırıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar tüketicileri 'markasız' ürün almamak konusunda uyarırken, özellikle merdivanaltı üretime dikkat çekiyor. "Süt tozuna tebeşir tozu karıştırıp maliyeti düşüren hilekârlar, pudra şekeri de kullanıyor.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, tebeşir tozu kansere bile yol açıyor" diyen uzmanlar, ucuz ve markasız ürünlere şüphe ile yaklaşılmasını istiyor.

Küflü çay karaciğerleri bozuyor

Çayda da hile yapıldığını söyleyen uzmanlar, iyi çayın '2.5 yaprak' olarak tabir edilen filizden elde edildiğini belirterek, "Ancak körpe filiz yerine kart dalları da çaya karıştırıyorlar" diyor. Depolarda iyi muhafaza edilmediği için küflenen çaylar da piyasaya sürülebiliyor. Küflü çay özellikle karaciğere zarar veriyor.

Tebeşir tozu kansere yol açabiliyor

Tebeşir tozunun zararını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Tuncer şöyle açıkladı: "Tebeşir tozu insan sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Başta sindirim sistemi olmak üzere böbrekleri olumsuz etkiler. İleride kansere neden olabilecek olumsuzluklar yaratabilir. Alerjik rahatsızlıklara yol açabilir. Tebeşir tozunun süt tozu içindeki oranı ne olursa olsun, insan sağlığı için tehlikelidir. Solunum yoluyla vücuda girdiğinde de akciğerlere zarar verir."