T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bal ve sosisten sonra çay ve süt tozları hileli çıktı!

Bal, kıyma, et ürünleri ve peynirden sonra hile yapılan ürünler arasına süt tozu ve çay da girdi. Süt tozunun içine tebeşir tozu karıştırıldığı, küflenmiş çayların da piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı

11 Haziran 2012 16:51

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın art arda açıkladığı gıda hilelerine çay ve süt tozu da eklendi. Özellikle kahve tüketiminde kullanılan süt tozuna tebeşir tozu karıştırıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar tüketicileri 'markasız' ürün almamak konusunda uyarırken, özellikle merdivanaltı üretime dikkat çekiyor. "Süt tozuna tebeşir tozu karıştırıp maliyeti düşüren hilekârlar, pudra şekeri de kullanıyor.
 
Takvim gazetesinde yer alan habere göre, tebeşir tozu kansere bile yol açıyor" diyen uzmanlar, ucuz ve markasız ürünlere şüphe ile yaklaşılmasını istiyor.
 

Küflü çay karaciğerleri bozuyor

 
Çayda da hile yapıldığını söyleyen uzmanlar, iyi çayın '2.5 yaprak' olarak tabir edilen filizden elde edildiğini belirterek, "Ancak körpe filiz yerine kart dalları da çaya karıştırıyorlar" diyor. Depolarda iyi muhafaza edilmediği için küflenen çaylar da piyasaya sürülebiliyor. Küflü çay özellikle karaciğere zarar veriyor.
 

Tebeşir tozu kansere yol açabiliyor

 
Tebeşir tozunun zararını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Tuncer şöyle açıkladı: "Tebeşir tozu insan sağlığı açısından son derece tehlikelidir. Başta sindirim sistemi olmak üzere böbrekleri olumsuz etkiler. İleride kansere neden olabilecek olumsuzluklar yaratabilir. Alerjik rahatsızlıklara yol açabilir. Tebeşir tozunun süt tozu içindeki oranı ne olursa olsun, insan sağlığı için tehlikelidir. Solunum yoluyla vücuda girdiğinde de akciğerlere zarar verir."

ETİKETLER

tebeşir tozusüt tozuküflü çaykanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24