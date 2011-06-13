-BAL: ''MHP AÇISINDAN BAŞARISIZ SONUÇ DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, seçim sonuçlarının MHP açısından başarısız bir sonuç olmadığını belirterek, ''Aksine kurulan tezgah, ahlaksızlık, insafsızlık, izansızlık ile birlikte değerlendirildiğinde, MHP'nin aleyhine yapılan baraj altına atma kampanyalarının şiddetiyle birlikte değerlendirildiğinde, bu sonuç MHP için bu açıdan değerlendirildiğinde başarıdır'' dedi. Bal, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Milletvekili genel seçimlerinde henüz kesin sonuçlara ulaşılmadığını, tüm sandıkların açılmadığını ifade eden Bal, 24. dönem parlamentosunun oluşmasına ilişkin, seçim sonuçlarının bir tabloyu ortaya koyduğunu söyledi. Bu tabloya göre AK Parti'nin önde olduğunun görüldüğünü söyleyen Bal, şöyle devam etti: ''AK Parti, bu seçim kampanyasında devletin tüm organlarını, tüm kaynaklarını ve tüm gücünü kullanmış ve haksız bir siyasi rekabeti ve bu rekabetin sonucunda böyle bir sonucu elde etmiştir. Diğer taraftan MHP, insafsız, izansız bir kampanyanın muhatabı olmuştur. Birinci olarak medyada ve televizyonlarda köşe yazarı, analist, stratejist adı altında kişiler, güya kararsız bir düşünceyi ifade ediyormuş gibi MHP'nin baraj altında kalabilecek bir parti olduğu fikrini seçmenin şuur altına yerleştirmeye çalışmışlardır. Bu iç ve dış odaklardan kaynaklanan bir plandır ve MHP'siz bir Türkiye ve Millet Meclisi hayal edenler, bu planın aktörleri olmuşlardır. Önümüzdeki parlamentoda anayasa değişikliği, ilk tartışılacak konudur. MHP'nin ülkenin birliği ve milletin bütünlüğü konusundaki düşüncelerinin, etnik temele dayalı anayasa yapma hevesinde olan kişileri rahatsız ettiği kuşkusuzdur. İşte böyle bir düşüncenin ürününü ortaya koyabilmek için MHP'ye karşı kirli ve karanlık bir tuzak kurulmuş, bu tuzak da günlerce seçmenin şuur altına yerleştirilmiştir.'' Aldıkları oyun MHP'lileri tatmin eder düzeyde olmadığını ifade eden Bal, MHP'nin grubunu TBMM'de yine kuracağını belirtti. Faruk Bal, 'MHP ilkeli, seviyeli ve milli politikasını bu dönemde de TBMM'de vatandaşlarımızın yararına, milletin ve devletin çıkarına uygun olarak sürdürmeye devam edecektir. MHP'ye TBMM'de grup kurma imkanı veren milletimize bu yönde yoğun bir çaba sarf eden il, ilçe ve belde teşkilatlarımıza, adaylarımıza, camiamıza teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Bal, ''seçim sonuçlarıyla ilgili 'şaibe' olup olmadığına'' ilişkin soru üzerine, seçimlerde elektronik hile yapılmış olabileceğini savunarak, şunları söyledi: ''Elektronik hile yapılmasına ilişkin kuşkumuz, YSK'nın elektronik oylamayı engelleyecek olan kanun hükmüne rağmen, yanlış bir uygulama yaparak ilçe seçim kurullarından gelen bilgileri YSK bilgisayarında işlendikten sonra siyasi partilere göndermesi bu kaygımızın sürdüğünü ifade etmektedir. Oysa YSK, kanunu aynen uygulamış olsaydı, ilçe seçim kurullarından gelecek olan bilgileri YSK'nın merkezi bilgisayarına girmeden önce eş zamanlı ve aynı formatta siyasi partilere vermesi gerekiyordu. Bu uygulanmamıştır. Bunu MHP takip etmektedir.'' ''MHP kendisine yönelik bir eleştiri yapacak mı?'' sorusuna, Bal, ''MHP, netice itibarıyla yüzde 1 civarında bir oy eksiğiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla bu MHP açısından başarısız bir sonuç değildir. Aksine kurulan tezgah, ahlaksızlık, insafsızlık, izansızlık ile birlikte değerlendirildiğinde, MHP'nin aleyhine yapılan baraj altına atma kampanyalarının şiddetiyle birlikte değerlendirildiğinde, bu sonuç MHP için bu açıdan değerlendirildiğinde başarıdır'' yanıtını verdi.