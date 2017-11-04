T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakü-Tiflis-Kars hattındaki ilk tren Mersin’e ulaştı

Seferini 10 saat erken tamamlayan treni Mersin'de TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt karşıladı

04 Kasım 2017 23:33

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’ndaki ilk tren, yükünü indireceği Mersin’e 10 saat erken ulaştı.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın açılışı, 30 Ekim’de yapıldı. Kazakistan’dan yola çıkan ilk tren 600 tonluk yükünü indireceği Mersin’e 10 saat erken ulaştı. Kentte gelen treni karşılayan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt, demiryolunun Türkiye, Gürcistan ve Çin arasında çok önemli bir koridor oluşturduğunu söyledi.

Kurt, “İlk trenimiz bugün varış yeri olan Mersin’e vaktinden 10 saat önce ulaştı. Bu koridor çok önemlidir. Çünkü Avrupa’yı Türkiye üzerinden Çin’e, yine Çin’i ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayacak gerçekten bir kardeşlik ve dostluk koridorudur” dedi.

Demiryolu hattıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Gürcistan arasında dostluğun, kardeşliğin daha da gelişeceğini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

“600 ton buğday taşıyan tren Kazakistan’dan yola çıktı. Türkiye-Gürcistan arasındaki sınır garı Ahılkelek’e kadar geniş hatta geliyor, buradan sonra Avrupa standardı olan hatla ülkemize devam ediyor. Dolayısıyla biz bir gün önce bu trenimizi Ahılkelek’te Azerbaycan demiryolu vagonlarından teslim alıp, vagonlarımıza aktarmıştık. Kars’ta gümrük teşkilatımızın ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın hizmetleri gerçekten çok hızlı oldu. Kazakistan’dan Türkiye’ye kadar yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik mesafede yükler güvenli, aksaksız bir şekilde Mersin’e kadar rahatlıkla geliyor. İnşallah bundan sonra Mersinli sanayicimiz bundan daha fazla istifade ederler.” (DHA)

 

ETİKETLER

mersintrenbakütiflisceyhanseferulaşım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24